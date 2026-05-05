Безопасность определяется знанием правил поведения в экстренных ситуациях.

Правила поведения в экстренных ситуациях разъяснил Иван Санников, заместитель начальника Службы гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты населения Владимирской области и руководитель центра гражданской обороны, мониторинга и предупреждения ЧС.В критический момент время решает исход, поэтому необходимо заранее ознакомиться с алгоритмом действий:— для вызова помощи следует использовать единый номер экстренных служб 112;— необходимо внимательно отслеживать официальные сообщения властей и реагировать на сигнал «Внимание всем!»;— все действия должны быть оперативными, спокойными и строго соответствовать полученным инструкциям.Главный совет эксперта — обеспечить собственную безопасность и не препятствовать работе спасательных служб.Рекомендуется сохранить данную информацию для оперативного использования в случае ЧС.