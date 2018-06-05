Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил с юбилейной датой личный состав и ветеранов органов внутренних дел.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!Российской полиции исполнилось 300 лет. Созданная Петром I в 1718 году, она прошла нелёгкий путь развития и сегодня остается одной из главных опор государственной власти, основным инструментом борьбы с преступностью, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и законных интересов граждан.История полиции Российской Империи и советской милиции – неотъемлемая часть истории Отечества. В ней множество страниц – не только героических, но и трагических. В разное время тысячи наших соотечественников добросовестно и самоотверженно охраняли правопорядок. Многие из них отдали свои жизни, до конца оставаясь верными Присяге и долгу.Мы возрождаем добрую память о тех, чьи имена несправедливо преданы забвению независимо от эпохи, в которую им выпала честь служить своей стране и её народу.Личный состав органов внутренних дел Российской Федерации является наследником славы предыдущих поколений сотрудников, честно и мужественно исполнявших своих обязанности. Наша профессиональная деятельность и система подготовки кадров основаны на богатом практическом опыте, глубоких знаниях и преемственности лучших традиций.Уважительное отношение к прошлому, анализ достижений предшественников позволяют находить оптимальные пути решения возложенных на нас задач. На этом прочном фундаменте будут воспитываться и молодые полицейские, которым предстоит вписать новые достойные страницы в историю ведомства.Поздравляю вас со знаменательным юбилеем!Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в труде на благо нашей Родины.Министр внутренних дел Российской Федерациигенерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев