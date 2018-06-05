Летом мы мечтаем о пляже и солнце. Каждый год бронзовый загар становится бессменным спутником нашего отпуска. Но мало кто помнит, что воздействие солнца на кожу оказывает не только полезный, но и вредный эффект. Поэтому летом кожа нуждается в уходе ничуть не меньше, чем в другие сезоны.

Летом мы мечтаем о пляже и солнце. Каждый год бронзовый загар становится бессменным спутником нашего отпуска. Но мало кто помнит, что воздействие солнца на кожу оказывает не только полезный, но и вредный эффект. Поэтому летом кожа нуждается вуходе ничуть не меньше, чем в другие сезоны.том, какие опасности подстерегают кожу в жаркие деньки, Dni.Ru рассказала врач-косметолог, дерматовенерологКлиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Александра Брендле.Поцелованнаясолнцем.Гиперпигментация возникает восновном благодаря ультрафиолетовому излучению. Маленькие пятнышки,отличающиеся от основного цвета кожи, нередко доставляют дискомфорт ихобладательницам. Зимой они становятся менее заметными, а вот под воздействиемультрафиолетовых лучей проявляются вовсей своей красе. Зачастую интенсивную окраску приобретают открытые участкиэпидермиса из-за повышенного содержанияв коже меланина. Из-за неоднородного распределения меланоцитов в коже загарможет быть неровным. Лазерная шлифовка и инъекционные методики являютсянаиболее популярными в борьбе с неравномерным отложением пигментов.Двойнаязабота. Есливы являетесь обладательницей сухой кожи, то не стоит забывать, что летом она требует еще более тщательногоухода, чем в другие сезоны. В основном летом сухость кожи могут спровоцироватьзной, пыль, солнечные лучи и другие факторы. Солнечный ожог является основнымпровокатором возникновения сухости кожи. Если кожа не просто сухая, но еще ишелушится – это верный признак того, чтонарушен гидролипидный барьер эпидермиса. От сухости кожи могут помочь процедуры биоревитализации, а также мезотерапия и плазмотерапия.Старость нек лицу. Основнымфактором появления морщин является естественный процесс старения. Однакопоявление ранних морщин может также быть спровоцировано особенностями мимики,неблагоприятной экологической обстановкой и другими немаловажными факторами.Например, преждевременное старение кожи зачастую возникает, если пренебрегатьнеобходимой защитой в жаркие дни. Поэтому, чтобы не портить кожу, а заодно инастроение, четко соблюдайте правила загара. Во-первых, летом лучше непоявляться на улице без крема с SPF-фактором. Именно он помогает увеличитьбезопасное пребывание под солнечными лучами. Носите шляпу с широкими полями исолнцезащитные очки.Большие проблемы. Длялюдей с проблемной кожей солнце является скорее врагом, чем другом. Именно придолгом нахождении под открытыми лучами солнца происходит воспаление акне. Подвлиянием ультрафиолета усиливаются все воспалительные процессы, кожаприобретает жирный блеск. Существует мнение, что загар уменьшает количествовысыпаний, однако такое суждение является ошибочным. Визуально высыпанийдействительно может стать меньше благодаря тому, что на солнце они немногоподсыхают. Но через некоторое время воспаления вернутся обратно, да еще и вдвойном размере. Для борьбы с акне рекомендуется использовать лазерную терапию,плазмотерапию и другие салонные процедуры.Отультрафиолета кожа испытывает массу неудобств: быстрее происходит процессстарения, кожа сохнет, обезвоживается, закупориваются поры. Поэтому уход закожей в летнее время должен включать в себя этапы очищения, увлажнения изащиты. В любом случае при проблемах с кожей не нужно заниматься самолечением,а лучше доверить свое здоровье и красоту квалифицированным специалистам. Именноони подскажут, какие процедуры будут эффективны в это время года, и помогутвыиграть в борьбе с любыми несовершенствами.