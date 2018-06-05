ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запускает акцию «Пополняй карту без комиссии», в рамках которой можно будет бесплатно пополнять карты Банка УРАЛСИБ с карт любых банков. В рамках акции, клиентам ..

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запускает акцию «Пополняй карту без комиссии», в рамках которой можно будет бесплатно пополнять карты Банка УРАЛСИБ с карт любых банков.В рамках акции, клиентам предоставляется возможность осуществлять моментальные переводы с карт других банков на карты Банка УРАЛСИБ без комиссии со стороны Банка при условии проведения перевода в Мобильном и Интернет-банке, а также на сайте Банка УРАЛСИБ.Акция действует с 1 июня по 31 августа 2018 года включительно.Интернет-банк и Мобильный банк УРАЛСИБ – это удобный и быстрый канал совершения операций. Клиентам доступны для оплаты более 17 000 различных услуг. В любое время без комиссии или дешевле, чем в кассе, можно оплачивать не только мобильную связь, но и штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ. Также пользователям Интернет-банка и Мобильного банка УРАЛСИБ доступны акционные предложения. Курс обмена валюты выгоднее курса, установленного в кассе.Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями акции можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».