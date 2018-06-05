Сегодня, 5 июня, в Сочи в рамках основной конкурсной программы Российского кинофестиваля Кинотавр прошла премьера фильма режиссера Сергея Ливнева Ван Гоги. На красной дорожке были замечены многие знаменитости. Также на показе появилась одна из самых гармоничных пар – режиссер Федор Брндарчук и актриса Паулина Андреева.

Сегодня, 5 июня, в Сочи в рамках основной конкурснойпрограммы Российского кинофестиваля "Кинотавр" прошла премьера фильма режиссераСергея Ливнева "Ван Гоги". На красной дорожке были замеченымногие знаменитости. Также на показе появилась одна из самых гармоничных пар – режиссерФедор Брндарчук и актриса Паулина Андреева.Присутствующие отметили, как изменился рядом с молодойвозлюбленной Федор. Бондарчук выбрал для похода на мероприятие свободный стильс акцентом на удобство – Casual:черная футболка-поло, и светлые брюки из легкой ткани. В этом наряде он выглядел стройнееи значительно моложе своих лет. Мужчина просто светился от счастья.Паулина облачилась в черный атласный сарафан на тоненькихлямочках. Видимо, чтобы наряд выгодно подчеркнул все прелести фигуры, артисткарешила не надевать бюстгальтер. Поверх платья Андреева накинула летний плащ. Проходя по красной дорожке знаменитости нежно держались за руки.Отметим, что Федор все еще официально женат на СветланеБондарчук. Поговаривают, что всему виной сложная процедура раздела совместно нажитого имущества. Впрочем,это обстоятельство не влияет на личную жизнь супругов, которые давно нашли себяв других отношениях. У режиссера роман с актрисой Паулиной Андреевой, убизнесвумен – с галеристом и фотографом Сергеем Табуновым.Несмотря на расставание Бондарчуки смогли сохранитьчеловеческие отношения. Они часто пересекаются на светских мероприятиях, причемкаждого сопровождает их любимая половина.