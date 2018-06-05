По последним данным, число погибших в результате крушения лодки у юго-восточного побережья Туниса нелегальных мигрантов возросло до 58. Ранее сообщалось об обнаружении в районе места трагического инцидента тел 48 погибших.

По последним данным, число погибших в результате крушения лодки у юго-восточного побережья Туниса нелегальных мигрантов возросло до 58. Ранее сообщалось об обнаружении в районе места трагического инцидента тел 48 погибших.Среди жертв — 31 тунисец и 22 гражданина других государств, передает ТАСС. Прибывшим на место происшествия подразделениям Национальной гвардии и ВМС Туниса удалось спасти 68 человек. Как сообщалось, сигнал бедствия с тонущей рыболовецкой лодки, на борту которой находились нелегальные мигранты, поступил в ночь на воскресенье, 3 июня.