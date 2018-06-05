Пошли в баню. Депутаты Горсовета провели выездное заседание в городской бане в Юрьевце. Вопрос о ее плачевном состоянии уже не раз поднимался на сессиях. Сегодня народные избранники лично осмотрели муниципальный объект. Вместе с ними в баню пошла и Валерия Саенко.

Пошли в баню. Депутаты Горсовета провели выездное заседание в городской бане в Юрьевце. Вопрос о ее плачевном состоянии уже не раз поднимался на сессиях. Сегодня народные избранники лично осмотрели муниципальный объект. Вместе с ними в баню пошла и Валерия Саенко.Депутаты ещё не зашли внутрь, а претензии к зданию уже есть. Баня в Юрьевце начала работать в 1958, и с тех пор капитального ремонта не видела. Стены от времени уже покосились и просели, крыша течёт. Но такого убранства внутри народные избранники не ожидали. Под потолком плесень и паутина, плитка на стенах откололась, на всю баню одна маленькая душевая. Депутаты в шоке.-Предписания Санэпиднадзора, Роспотребнадзора вообще как вот?- Не было предписаний.- То есть всё соответствует? Как здесь вообще люди могут мыться? С грибком, вот в таком состоянии.Но люди приходят. Ежемесячно услугами юрьевецкой бани пользуются порядка 500 человек. В основном, это жители частного сектора, дома им просто негде мыться. За один визит отдают 180 рублей - фиксированная цена для городской бани. Помещение принадлежит муниципальному "Оздоровительному центру", но в таких катакомбах, уверены депутаты, здоровье можно только потерять.- Это парилка. Тут так, на ощупь друг друга ищут. То есть, я думаю, что с освещением они тоже здесь переборщили.Директор оправдывается. Юрьевецкая баня - предприятие убыточное. Чтобы выйти на самоокупаемость, стоимость входного билета должна быть больше 300 рублей. А пока разницу покрывают дотации из бюджета. В этом году выделили на 2 миллиона меньше ожидаемого, и как баня будет выживать, директор даже не знает. Но и при таких условиях работают без перебоев и даже делают косметический ремонт.Павел Борисов, директор МУП "Оздоровительный центр": "Делалось своими силами. Просто что-то подлатали, если где-то потекло. Потом своими силами вот это вот фойе сделали. В прошлом году была серьёзная проблема с канализацией, с водоотведением. Нам пришлось делать фактически новую канализацию, прокладывать своими силами".Зарабатывать на таком объекте совсем не получается. Платные дополнительные услуги в таких условиях получать никто не хочет. Депутаты в растерянности. Проще это помещение закрыть и отправить местных мыться в другие городские бани. Но старушки ездить до Владимира не хотят.Борис Оверчук, депутат горсовета: "Если мы вот так будем ездить до бесконечности, ничего не будет. Мы должны принять решение. А решение одно - реконструкция. Здесь косметический ремонт ничего не даст. Потому что всё, что мы видим, морально и физически устарело".Лариса Пышонина, зам. главы г. Владимира: "Я думаю, искать инвестора. Ни о каких даже дополнительных платных процедурах здесь не может быть и речи, я думаю, что навряд ли кто-нибудь будет готов платить деньги, чтобы сюда прийти, пока не будет достойного ремонта и достойные услуги жители этого микрорайона все-таки должны получить".Полная реконструкция бани обойдётся городскому бюджету больше чем в 3,5 миллиона рублей. Заложить сумму на капитальный ремонт смогут не раньше следующего года. А удастся ли найти эти деньги в бюджете, депутаты решат на ближайшем заседании комитета.