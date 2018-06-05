Артист Дмитрий Певцов скорбит по погибшему сыну Даниилу.
Сегодня, 5 июня, юноше могло бы исполниться 28 лет.
Артист Дмитрий Певцов скорбит по погибшему сыну Даниилу.
Сегодня, 5 июня, юноше могло бы исполниться 28 лет.
В своем Instagram певец опубликовал трогательную презентацию
черно-белых фотографий своего умершего наследника. Ниже он решил поделиться с подписчиками
своими мыслями о жизни и смерти.
"Красивый, талантливый, очень мощный по-человечески. Спасибо
его маме, Ларисе Блажко, которая посвятила ему всю свою жизнь... Один иеромонах
из Сретенского монастыря, посмотрев фильм "Ангел в сердце", где Даня сыграл главную
роль, сказал: "Впервые вижу такого МОЛОДОГО человека, душа которого УЖЕ созрела
для Царствия Божия"... Дани нет с нами уже почти шесть лет... Когда я перестал
задавать себе вопросы "ЗА ЧТО?", "ПОЧЕМУ?" и "В ЧЕМ СМЫСЛ?", пришло осознание
того, для чего жил Даня, ЧТО ИМЕННО успел сделать мой сын. И именно для меня!
Да, Даня много успел сделать для других: вытаскивал, спасал, защищал. И
по-человечески, и, иногда, просто физически.. Даня много успел отдать своего
душевного тепла, своих сил, добра и любви. И в жизни, и на сцене, и с экрана.
Другим... (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)", – написал артист под публикацией.
Добавим, Даниил был сыном Дмитрия Певцова и его однокурсницей
по ГИТИСу Ларисы Блажко. Дмиртий и Лариса жили в фактическом браке, после
рождения первенца они разошлись. Долгое время Певцов отказывался признавать
наследника, но его супруга Ольга Дроздова настояла на том, чтобы он наладил
общение с Даниилом. Юноша пошел по стопам отца – выбрал профессию актера.
Даниил погиб в 2012 году из-за нелепой случайности. "Как это бывает?
Встреча одноклассников. Все сидят на балконе. Он захотел подтянуться,
приподнять себя на перилах... Никто в его уходе не виноват, то есть он взлетел,
как ангел. И все", – рассказал безутешный Певцов в одном из интервью.