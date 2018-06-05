Артист Дмитрий Певцов скорбит по погибшему сыну Даниилу. Сегодня, 5 июня, юноше могло бы исполниться 28 лет.

Артист Дмитрий Певцов скорбит по погибшему сыну Даниилу.Сегодня, 5 июня, юноше могло бы исполниться 28 лет.В своем Instagram певец опубликовал трогательную презентациючерно-белых фотографий своего умершего наследника. Ниже он решил поделиться с подписчикамисвоими мыслями о жизни и смерти."Красивый, талантливый, очень мощный по-человечески. Спасибоего маме, Ларисе Блажко, которая посвятила ему всю свою жизнь... Один иеромонахиз Сретенского монастыря, посмотрев фильм "Ангел в сердце", где Даня сыграл главнуюроль, сказал: "Впервые вижу такого МОЛОДОГО человека, душа которого УЖЕ созреладля Царствия Божия"... Дани нет с нами уже почти шесть лет... Когда я пересталзадавать себе вопросы "ЗА ЧТО?", "ПОЧЕМУ?" и "В ЧЕМ СМЫСЛ?", пришло осознаниетого, для чего жил Даня, ЧТО ИМЕННО успел сделать мой сын. И именно для меня!Да, Даня много успел сделать для других: вытаскивал, спасал, защищал. Ипо-человечески, и, иногда, просто физически.. Даня много успел отдать своегодушевного тепла, своих сил, добра и любви. И в жизни, и на сцене, и с экрана.Другим... (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал артист под публикацией.Добавим, Даниил был сыном Дмитрия Певцова и его однокурсницейпо ГИТИСу Ларисы Блажко. Дмиртий и Лариса жили в фактическом браке, послерождения первенца они разошлись. Долгое время Певцов отказывался признаватьнаследника, но его супруга Ольга Дроздова настояла на том, чтобы он наладилобщение с Даниилом. Юноша пошел по стопам отца – выбрал профессию актера.Даниил погиб в 2012 году из-за нелепой случайности. "Как это бывает?Встреча одноклассников. Все сидят на балконе. Он захотел подтянуться,приподнять себя на перилах... Никто в его уходе не виноват, то есть он взлетел,как ангел. И все", – рассказал безутешный Певцов в одном из интервью.