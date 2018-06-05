Умилил до слез, так главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на очередной спич президента Украины. Оказалось, что Петр Порошенко не знает основ русского языка.

"Умилил до слез", так главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировалана очередной спич президента Украины. Оказалось, что Петр Порошенко не знаетоснов русского языка.Половина Украины говорит на русском, сам глава государствачасто использует этот язык в общении с подчиненными, но знаний у Порошенко явноне хватает. В недавнем интервью El Pais он, среди прочих, ответил на вопросжурналиста испанской газеты о восхвалении Сталина, которое, по мнению работникапера, имеет место в России.Президент упомянул, в частности, о том, что Симоньян послепрезидентских выборов назвала Владимира Путина вождем. "Я полагаю также,что глава RT знает, что термин вождь в русском языке означает фюрер, – заявилПорошенко со знанием дела.Симоньян не заставила себя долго ждать и весьма остро ииронично отреагировала на познания Порошенко, которого она ласково назваладядечкой."Дядечка, у меня золотая медаль лингвистическойгимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиадешкольников по русскому языку и литературе в 1997 году", – написала главредRT.В этом же интервью Петр Порошенко обвинил российские СМИ втом, что они распространяют ложные сведения как про Украину, так и про весьостальной мир."Весь мир – испытательная площадка для политикифейковых новостей России. Они были во время выборов в США, в ходе референдумапо поводу Brexit в Великобритании, во время кризиса в Каталонии и, конечно, впроцессе российской аннексии Крыма", – утверждает Порошенко.Стоит отметить, что даже президент США Дональд Трамп,запустивший в народ термин "фейковые новости", ни разу не обвинялРоссию во вмешательстве в выборный процесс в США. Этим в основном занимается егоокружение и американские журналисты-русофобы.При этом никаких доказательств хоть малейшего вмешательстваРоссии в американские выборы, также, впрочем, как и в голосование по Brexit и вкаталонский кризис, миру до сих пор не представлено.Что касается слова "вождь", то в русском языке оноимеет два значения: идейный, политический руководитель и глава, предводитель.Так что утверждения господина Порошенко, который вряд ли подходит хотя бы пододно из них, в очередной раз оказались пшиком. Примечательно, что свои"глубокие знания" президент продемонстрировал в преддверии Дня русскогоязыка, отмечаемого 6 июня.