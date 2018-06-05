В Киеве заявили, что активы российского Газпрома в Голландии якобы арестованы по решению Стокгольмского арбитражного суда. Сообщается, что сумма иска составила 2,6 миллиарда долларов.

В Киеве заявили, что активы российского "Газпрома" в Голландии якобы арестованы по решению Стокгольмского арбитражного суда. Сообщается, что сумма иска составила 2,6 миллиарда долларов.Хоть голландский арбитраж и удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте активов "Газпрома", однако шесть из семи местных "дочек" российского газового холдинга не стали сотрудничать с судебными приставами. Однако в Киеве уверены, что неподатливость "Газпрома" не повлияет на взыскание средств.В самой корпорации заявили, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов, передает РИА Новости.В свою очередь, Адвокат Денис Скрябин рассказал, что, несмотря на действия Киева, российской компании ничего не угрожает. Эксперт убежден, что "Газпром" может продолжать свою деятельность и использовать эти активы.Более того, корпорация обжалует незаконное, по его мнению, решение. После этого можно будет увидеть отмену подобных арестов. "Поэтому я считаю, что "Газпром" сегодня находится в безопасной ситуации. Однако в любом случае ему необходимо предпринимать меры для защиты своих активов", – объяснил Скрябин.Напомним, на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома"— в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. Компании подтвердили, что получили соответствующее постановление от судебных исполнителей.