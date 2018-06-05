Певица Ольга Бузова вступила в перепалку в Сети со своим коллегой по сцене Егором Кридом. Исполнители спорили, что же стало источником популярности для победительницы шоу Холостяк Даши Клюкиной.

Певица Ольга Бузова вступила в перепалку в Сетисо своимколлегой по сцене Егором Кридом. Исполнители спорили, что же стало источникомпопулярности для победительницы шоу "Холостяк" Даши Клюкиной.Все началось с того, что в интернете появилась информация отом, что у Даши вдвое увеличилась аудитория в социальных сетях. На что Егорнаписал в комментариях, мол, обращайтесь мне не жалко, со всеми поделюсьпопулярностью.Ольга Бузова решила высказаться по поводу участия Крида вшестом сезоне телепередачи. "Егор правда думает, это он прибавил подписчиков, ане самый популярный канал в России, и показ девочек в прайм тайм??? (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – вопрошала исполнительница.Пользователи Сети принялись рассуждать, как персона певцамогла повлиять на рост аудитории микроблога Клюкиной. Некоторые согласились с Ольгой,мол, участницы шоу такого уровня станут популярными вне зависимости будет ли "холостяком"Крид или кто-нибудь другой. Другие же были на стороне Егора, пишет сайт газеты .Далее Крид ответил Бузовой, что после его появления на шоу, рейтинги стали выше, а аудитория в соцсетях, снявшихся с ним девушек, выросла. Бузованезамедлительно ответила: "Ты так часто говоришь о подписчиках) Поэтому разименно это для тебя важно, от всей души поздравляю тебя с увеличением твоейаудитории в Инстаграм".Ниже Ольга отметила, что Егор должен поблагодарить канал,который помог ему обрести популярность. "Он считает подписчиков, которыеувеличились у участниц, при этом делая акцент именно на том, что он им далпопулярность. Обидно за канал!" – негодовала Ольга."Главная принцесса в том шоу – Егор", – шутливо написалаодна из участниц обсуждения. Певец и тут нашел, что сказать в свое оправдание: "Принцесса:) Это лайв считает подписчиков, а япросто стебусь. Но и правде в глаза тоже смотрю"."Я, кстати, плакала в финале…жаль, что если окажется, чтоэто было элементом шоу! Я до сих пор верю в сказку и желаю тебе всего самогохорошего", – упрекнула мужчину в лицемерии расстроенная Ольга. Крид предложил Бузовой пообщаться с продюсерами "Холостяка",мол, они подтвердят, что чувства, продемонстрированные в шоу, были настоящими.Егор поблагодарил Ольгу и пожелал ей всего хорошего. После этих словисполнительница немного оттаяла и сменила гнев на милость: "Рада за вас с Дашей.Здорово, что у тебя появился любимый человек рядом".