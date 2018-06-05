Певица Ольга Бузова вступила в перепалку в Сети
со своим
коллегой по сцене Егором Кридом. Исполнители спорили, что же стало источником
популярности для победительницы шоу Холостяк Даши Клюкиной.
Певица Ольга Бузова вступила в перепалку в Сети
со своим
коллегой по сцене Егором Кридом. Исполнители спорили, что же стало источником
популярности для победительницы шоу "Холостяк" Даши Клюкиной.
Все началось с того, что в интернете появилась информация о
том, что у Даши вдвое увеличилась аудитория в социальных сетях. На что Егор
написал в комментариях, мол, обращайтесь мне не жалко, со всеми поделюсь
популярностью.
Ольга Бузова решила высказаться по поводу участия Крида в
шестом сезоне телепередачи. "Егор правда думает, это он прибавил подписчиков, а
не самый популярный канал в России, и показ девочек в прайм тайм??? (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – вопрошала исполнительница.
Пользователи Сети принялись рассуждать, как персона певца
могла повлиять на рост аудитории микроблога Клюкиной. Некоторые согласились с Ольгой,
мол, участницы шоу такого уровня станут популярными вне зависимости будет ли "холостяком"
Крид или кто-нибудь другой. Другие же были на стороне Егора, пишет сайт газеты .
Далее Крид ответил Бузовой, что после его появления на шоу, рейтинги стали выше, а аудитория в соцсетях, снявшихся с ним девушек, выросла. Бузова
незамедлительно ответила: "Ты так часто говоришь о подписчиках) Поэтому раз
именно это для тебя важно, от всей души поздравляю тебя с увеличением твоей
аудитории в Инстаграм".
Ниже Ольга отметила, что Егор должен поблагодарить канал,
который помог ему обрести популярность. "Он считает подписчиков, которые
увеличились у участниц, при этом делая акцент именно на том, что он им дал
популярность. Обидно за канал!" – негодовала Ольга.
"Главная принцесса в том шоу – Егор", – шутливо написала
одна из участниц обсуждения. Певец и тут нашел, что сказать в свое оправдание: "Принцесса:) Это лайв считает подписчиков, а я
просто стебусь. Но и правде в глаза тоже смотрю".
"Я, кстати, плакала в финале…жаль, что если окажется, что
это было элементом шоу! Я до сих пор верю в сказку и желаю тебе всего самого
хорошего", – упрекнула мужчину в лицемерии расстроенная Ольга. Крид предложил Бузовой пообщаться с продюсерами "Холостяка",
мол, они подтвердят, что чувства, продемонстрированные в шоу, были настоящими.
Егор поблагодарил Ольгу и пожелал ей всего хорошего. После этих слов
исполнительница немного оттаяла и сменила гнев на милость: "Рада за вас с Дашей.
Здорово, что у тебя появился любимый человек рядом".