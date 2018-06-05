Эстрадный певец Михаил Шуфутинский стал героем передачи Судьба
человека телеканала Россия 1. Исполнитель рассказал о семье и жизни в США.
Эстрадный певец Михаил Шуфутинский стал героем передачи "Судьба
человека" телеканала "Россия 1". Исполнитель рассказал о семье и жизни в США.
В молодости Михаил Захарович выступал с различными ансамблями,
был руководителем ВИА "Лейся, песня". После того, как его коллективу запретили
выступать, Шуфутинский эмигрировал в Америку. Решение сбежать из СССР артисту далось непросто – против отъезда выступал отец исполнителя Захар Давидович. Супруга
Шуфутинского Маргарита боялась переезжать в другую страну с маленькими детьми. Артист убедил жену, что все будет хорошо.
Шуфутинский признался, что Америка встретила его семью прохладно. Однако
ему удалось устроиться в ресторан, где он исполнял песни для очень
разнообразной публики. Со временем хиты Михаила Захаровича стали популярными
не только среди русскоговорящего населения США, но и на родине артиста. В начале 90-х в Москве песни
Шуфутинского звучали, как говориться, из каждого утюга.
Артист вспомнил, что Алла Борисовна Пугачева,
приезжая в Америку, интересовалась секретом его популярности. Сам певец
не скрывал, что просто занимался любимым делом, а уже поклонники распространяли
кассеты с его хитами.
Когда дети подросли Шуфутинский вернулся в Россию. Его младший
сын остался в США. Маргарите пришлось жить на две страны – супруга артиста
часто уезжала навещать наследника.
Михаил Захарович, рассказал, что его младший сын Антон
служил в американской армии и получил профессию военного врача. Юноша женился
на мулатке Бренди. В браке у него родилось четверо детей – три сына и дочь. Старший
отпрыск певца Дэвид
живет в Москве. Он занимается продюсированием звука в кино и
воспитывает троих детей. "У меня семь внуков", – похвастался артист.
Шуфутинский признался, что в последнее время очень редко навещает близких из-за
плотного графика.
Добавим, что супруга Михаила Захаровича Маргарита ушла из
жизни несколько лет назад. Артист не скрывает, что горечь утраты никак не оставит его, сообщает