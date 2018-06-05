Эстрадный певец Михаил Шуфутинский стал героем передачи Судьба человека телеканала Россия 1. Исполнитель рассказал о семье и жизни в США.

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский стал героем передачи "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1". Исполнитель рассказал о семье и жизни в США.В молодости Михаил Захарович выступал с различными ансамблями,был руководителем ВИА "Лейся, песня". После того, как его коллективу запретиливыступать, Шуфутинский эмигрировал в Америку. Решение сбежать из СССР артисту далось непросто – против отъезда выступал отец исполнителя Захар Давидович. СупругаШуфутинского Маргарита боялась переезжать в другую страну с маленькими детьми. Артист убедил жену, что все будет хорошо.Шуфутинский признался, что Америка встретила его семью прохладно. Однакоему удалось устроиться в ресторан, где он исполнял песни для оченьразнообразной публики. Со временем хиты Михаила Захаровича стали популярнымине только среди русскоговорящего населения США, но и на родине артиста. В начале 90-х в Москве песниШуфутинского звучали, как говориться, из каждого утюга.Артист вспомнил, что Алла Борисовна Пугачева,приезжая в Америку, интересовалась секретом его популярности. Сам певецне скрывал, что просто занимался любимым делом, а уже поклонники распространяликассеты с его хитами.Когда дети подросли Шуфутинский вернулся в Россию. Его младшийсын остался в США. Маргарите пришлось жить на две страны – супруга артистачасто уезжала навещать наследника.Михаил Захарович, рассказал, что его младший сын Антонслужил в американской армии и получил профессию военного врача. Юноша женилсяна мулатке Бренди. В браке у него родилось четверо детей – три сына и дочь. Старшийотпрыск певца Дэвидживет в Москве. Он занимается продюсированием звука в кино ивоспитывает троих детей. "У меня семь внуков", – похвастался артист.Шуфутинский признался, что в последнее время очень редко навещает близких из-заплотного графика.Добавим, что супруга Михаила Захаровича Маргарита ушла изжизни несколько лет назад. Артист не скрывает, что горечь утраты никак не оставит его, сообщает