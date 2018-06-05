В Госдуме намерены на законодательном уровне решить проблему оскорблений государства и российского руководства в средствах массовой информации. Для начала спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету изучить законодательство стран Совета Европы в этой сфере.

В Госдуме намерены на законодательном уровне решить проблему оскорблений государства и российского руководства в средствах массовой информации. Для начала спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету изучить законодательство стран Совета Европы в этой сфере.Проблема оскорблений высших должностных лиц России в СМИдолжна быть решена на законодательном уровне. Об этом заявил спикер ГосдумыВячеслав Володин в ходе обсуждения соответствующего вопроса, поднятого напленарном заседании.Председатель нижней палаты поручил комитет по международнымделам изучить законодательство стран Совета Европы на предмет того, какие мерыпринимаются в отношении изданий, допускающих на своих страницах или в эфире оскорбленияв адрес государства и его должностных лиц."Было бы правильно посмотреть, как решаются эти вопросына законодательном уровне в рамках европейских государств, возможно, мы найдемответы на эти вопросы", – сказал он,добавив, что, например, в Германии "это все достаточно четко законодательнорешено".По предложению спикера Госдумы, председатель комитета ЛеонидСлуцкий через неделю представит депутатам итоги мониторинга европейских законовпо обозначенной теме. "Эти вопросы требуют законодательного регулирования,давайте вначале изучим их", – сказал Володин.Проблему оскорблений в СМИ государства и людей, занимающих высшиедолжности в стране, поднял на заседании во вторник, 5 июня, ВладимирЖириновский. Лидер ЛДПР, в частности, обратил внимание на эфир "Эха Москвы"."Наша пресса самая свободная. Я не призываю ограничивать, -заявил он. – Но попросить хотя бы снять оскорбительный, клеветнический характерс передач всех"."Надо проверять эту радиостанцию, почему она занимает такуюпозицию уже много лет, – заявил депутат, напомнив, что ряд СМИ зачастуюподдерживают одну сторону в разных конфликтах (нередко в государственных), чтоможет влиять на исход борьбы.