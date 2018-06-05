В Госдуме намерены на законодательном уровне решить проблему оскорблений государства и российского руководства в средствах массовой информации. Для начала спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету изучить законодательство стран Совета Европы в этой сфере.
В Госдуме намерены на законодательном уровне решить проблему оскорблений государства и российского руководства в средствах массовой информации. Для начала спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету изучить законодательство стран Совета Европы в этой сфере.
Проблема оскорблений высших должностных лиц России в СМИ
должна быть решена на законодательном уровне. Об этом заявил спикер Госдумы
Вячеслав Володин в ходе обсуждения соответствующего вопроса, поднятого на
пленарном заседании.
Председатель нижней палаты поручил комитет по международным
делам изучить законодательство стран Совета Европы на предмет того, какие меры
принимаются в отношении изданий, допускающих на своих страницах или в эфире оскорбления
в адрес государства и его должностных лиц.
"Было бы правильно посмотреть, как решаются эти вопросы
на законодательном уровне в рамках европейских государств, возможно, мы найдем
ответы на эти вопросы", – сказал он,
добавив, что, например, в Германии "это все достаточно четко законодательно
решено".
По предложению спикера Госдумы, председатель комитета Леонид
Слуцкий через неделю представит депутатам итоги мониторинга европейских законов
по обозначенной теме. "Эти вопросы требуют законодательного регулирования,
давайте вначале изучим их", – сказал Володин.
Проблему оскорблений в СМИ государства и людей, занимающих высшие
должности в стране, поднял на заседании во вторник, 5 июня, Владимир
Жириновский. Лидер ЛДПР, в частности, обратил внимание на эфир "Эха Москвы".
"Наша пресса самая свободная. Я не призываю ограничивать, -
заявил он. – Но попросить хотя бы снять оскорбительный, клеветнический характер
с передач всех".
"Надо проверять эту радиостанцию, почему она занимает такую
позицию уже много лет, – заявил депутат, напомнив, что ряд СМИ зачастую
поддерживают одну сторону в разных конфликтах (нередко в государственных), что
может влиять на исход борьбы.