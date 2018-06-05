Депутатов Госдумы взволновал резкий рост цен на бензин. Для
обсуждения этого вопроса на Охотный ряд хотят пригласить представителей
кабинета министров и антимонопольной службы.
Депутатов Госдумы взволновал резкий рост цен на бензин. Для
обсуждения этого вопроса на Охотный ряд хотят пригласить представителей
кабинета министров и антимонопольной службы.
Госдума может пригласить на правительственный час для
обсуждения роста цен на бензин министра энергетики Александра Новака,
вице-премьера Дмитрия Козака и главу ФАС Игоря Артемьева. Спикер нижней палаты
парламента поручил проработать этот вопрос своему первому заместителю Александру
Жукову.
Речь о ценах на бензин зашла на пленарном заседании 5 июня,
проблему поднял депутат-коммунист Николай Коломейцев. Он предложил пригласить
чиновников для того, чтобы они рассказали, почему в стране допущен
необоснованный рост цен. На заявление парламентария сразу же отреагировал
Вячеслав Володин.
"Коллеги, если вы не возражаете, давайте мы попросим
Александра Жукова проработать этот вопрос вместе с представителем правительства
и затем сообщить нам о такой возможности и времени проведения, заслушивания
наших коллег из правительства по темам, которые волнуют сегодня всех нас и
граждан", – обратился спикер Думы к депутатам.
Напомним, что рост цен на бензин в России наблюдается с
начала этого года, он уже обогнал инфляцию больше чем в два раза. В некоторых регионах средняя цена перевалила за
50 рублей за литр, в Москве АИ-92 и дизельное топливо стоит около 45 рублей, АИ-98 – около 50-ти.
Для того, чтобы сдержать рост правительство приняло решение
с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на три и две тысячи рублей
за тонну соответственно. При этом в кабмине не обещают снижения розничных цен
на топливо, но гарантируют некоторую их стабилизацию.