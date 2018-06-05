Депутатов Госдумы взволновал резкий рост цен на бензин. Для обсуждения этого вопроса на Охотный ряд хотят пригласить представителей кабинета министров и антимонопольной службы.

Депутатов Госдумы взволновал резкий рост цен на бензин. Дляобсуждения этого вопроса на Охотный ряд хотят пригласить представителейкабинета министров и антимонопольной службы.Госдума может пригласить на правительственный час дляобсуждения роста цен на бензин министра энергетики Александра Новака,вице-премьера Дмитрия Козака и главу ФАС Игоря Артемьева. Спикер нижней палатыпарламента поручил проработать этот вопрос своему первому заместителю АлександруЖукову.Речь о ценах на бензин зашла на пленарном заседании 5 июня,проблему поднял депутат-коммунист Николай Коломейцев. Он предложил пригласитьчиновников для того, чтобы они рассказали, почему в стране допущеннеобоснованный рост цен. На заявление парламентария сразу же отреагировалВячеслав Володин."Коллеги, если вы не возражаете, давайте мы попросимАлександра Жукова проработать этот вопрос вместе с представителем правительстваи затем сообщить нам о такой возможности и времени проведения, заслушиваниянаших коллег из правительства по темам, которые волнуют сегодня всех нас играждан", – обратился спикер Думы к депутатам.Напомним, что рост цен на бензин в России наблюдается сначала этого года, он уже обогнал инфляцию больше чем в два раза. В некоторых регионах средняя цена перевалила за50 рублей за литр, в Москве АИ-92 и дизельное топливо стоит около 45 рублей, АИ-98 – около 50-ти.Для того, чтобы сдержать рост правительство приняло решениес 1 июня снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на три и две тысячи рублейза тонну соответственно. При этом в кабмине не обещают снижения розничных ценна топливо, но гарантируют некоторую их стабилизацию.