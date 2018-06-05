Эксперта Евгения Тонкого из ток-шоу Андрея Малахова Прямой эфир лишили статуса адвоката. Cразу две клиентки написали на него жалобы.

ЭкспертаЕвгения Тонкогоиз ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" лишили статуса адвоката. Cразу две клиентки написали на него жалобы.На каждом телешоу всегда присутствуют эксперты из разных областей, чтобы высказать свое мнение и подсказать героям передачи. На одного из частых гостей шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" подали в суд сразу две клиентки. Одна из них заявляет о том, что Евгений Тонкий – мошенник.Первой недовольной клиенткой оказалась бывшая солистка группы "Стрелки" Екатерина Кравцова. Однажды певица была героиней ток-шоу, когда пыталась защитить честь своего гражданского мужа Сергея Любомского. Ему грозил срок по статье "Покушение на убийство" за избиение новой возлюбленной.Екатерина была убеждена, что Тонкий один из лучших адвокатов, так как он часто появляется в качестве эксперта на федеральном канале. Девушка доверилась специалисту и попросила его взяться за это дело, передает EG.ru.Адвокат выразил полную уверенность в том, что добьется переквалификации обвинения на более легкую статью "Побои". Однако этого не произошло, и избранника певицы посадили на семь лет.Тем не менее, Евгений Сергеевич решил, что оказывал услуги на высоком уровне и потребовал с Кравцовой более миллиона рублей. Тогда суд встал на сторону певицы и признал действия адвоката незаконными.Еще один случай более наглядно иллюстрирует "профессионализм" Тонкого. Так, уроженка Ставропольского края Ирина Усцелемова увидела адвоката на ток-шоу и решила, что он справится с трудным вопросом.Женщину уволили из налоговой инспекции по статье "Недоверие" и она обратилась к Тонкому, чтобы вернуть себе работу. Адвокат заверил, что для решения вопроса ему нужно три миллиона рублей.Клиентка взяла кредит в банке и отдала адвокату сумму, которую смогла раздобыть. После этого от Евгения Сергеевича и след простыл. Когда Ирине удалось до него дозвониться, он заявил, что Верховный суд не стал рассматривать это дело.Тогда Усцелемова потребовала вернуть ей деньги. Сначала адвокат отказался это делать, а затем и вовсе перестал брать трубки. Сейчас клиентка и по совместительству жертва Тонкого собирает документы, чтобы подать на него в суд.Женщина уже обратилась с жалобой в Федеральную палату адвокатов России и рассказала о мошеннических действиях Тонкого. В конце мая 2018 года его лишили статуса адвоката на три года.