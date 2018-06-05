Привычка манипулировать людьми не всегда доводит до добра. Если вы играли во сне в футбол, то появился серьезный повод задуматься о своем отношении к окружающим. Впрочем, не стоит напрягаться раньше времени – ведь у такого сновидения есть и другие толкования.

Привычка манипулировать людьми не всегда доводит до добра. Есливы играли во сне в футбол, то появился серьезный повод задуматься о своемотношении к окружающим. Впрочем, не стоит напрягаться раньше времени – ведь утакого сновидения есть и другие толкования.Известный психолог Зигмунд Фрейд в своем толковании, какобычно, категоричен. Сыграли во сне в футбол – пожалуйте к ответу. Ведь этоозначает, что вы привыкли манипулировать людьми – а это далеко не всем нравится.Так что, если для вас мнение друзей имеет хоть какое-то значение, придетсязаняться самосовершенствованием и изменить свои привычки.Если же вы не были участником "матча века", апросто наблюдали за со стороны – то вам, напротив, советуют не придавать чужомумнению большого значения. Ведь оно не всегда бывает верным.А вот с точки зрения белого мага Юрия Лонго, беготня с мячомпо полю означает, что вы готовы совершить поступок, абсолютно для васнехарактерный. Ваши близкие будут сильно удивлены такими переменами. Так что недоводите их до шокового состояния, а предупредите и друзейзаранее: в вашей жизни наступил переломный момент, и не надо ничему удивляться.Если же вы выступаете во сне в роли зрителя на трибунах -то, скорее всего, удивлять окружающих собрался кто-то из ваших близких илидрузей. Вполне возможно, что вам придется вставать на его сторону – либо,напротив, оказаться в стане его . В любом случае, изменить ситуациювам не удастся.Может быть и другая ситуация – вы просто наблюдаете заигрой, не болея ни за одну из команд. В этом случае наяву вам придется отойтина некоторое время от дел по состоянию здоровья. Однако не стоит жаловаться насудьбу и проклинать . К собственному здоровью нужно относиться серьезно -так что придется уделить ему время.Приснившаяся вам трансляция матча по радио или телевидениюозначает, что до вас дойдут слухи о неадекватном поведении кого-то из вашихзнакомых. Вы будете сопереживать этому человеку и даже попытаетесь помочь ему.Однако слухи – ненадежный, и позже выяснится, что дошедшая до васинформация была недостоверной. Вывод – проверяйте по несколько раз всесообщения – ведь далеко не все услышанное вами – истина.