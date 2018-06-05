Привычка манипулировать людьми не всегда доводит до добра. Если
вы играли во сне в футбол, то появился серьезный повод задуматься о своем
отношении к окружающим. Впрочем, не стоит напрягаться раньше времени – ведь у
такого сновидения есть и другие толкования.
Привычка манипулировать людьми не всегда доводит до добра. Если
вы играли во сне в футбол, то появился серьезный повод задуматься о своем
отношении к окружающим. Впрочем, не стоит напрягаться раньше времени – ведь у
такого сновидения есть и другие толкования.
Известный психолог Зигмунд Фрейд в своем толковании, как
обычно, категоричен. Сыграли во сне в футбол – пожалуйте к ответу. Ведь это
означает, что вы привыкли манипулировать людьми – а это далеко не всем нравится.
Так что, если для вас мнение друзей имеет хоть какое-то значение, придется
заняться самосовершенствованием и изменить свои привычки.
Если же вы не были участником "матча века", а
просто наблюдали за со стороны – то вам, напротив, советуют не придавать чужому
мнению большого значения. Ведь оно не всегда бывает верным.
А вот с точки зрения белого мага Юрия Лонго, беготня с мячом
по полю означает, что вы готовы совершить поступок, абсолютно для вас
нехарактерный. Ваши близкие будут сильно удивлены такими переменами. Так что не
доводите их до шокового состояния, а предупредите и друзей
заранее: в вашей жизни наступил переломный момент, и не надо ничему удивляться.
Если же вы выступаете во сне в роли зрителя на трибунах -
то, скорее всего, удивлять окружающих собрался кто-то из ваших близких или
друзей. Вполне возможно, что вам придется вставать на его сторону – либо,
напротив, оказаться в стане его . В любом случае, изменить ситуацию
вам не удастся.
Может быть и другая ситуация – вы просто наблюдаете за
игрой, не болея ни за одну из команд. В этом случае наяву вам придется отойти
на некоторое время от дел по состоянию здоровья. Однако не стоит жаловаться на
судьбу и проклинать . К собственному здоровью нужно относиться серьезно -
так что придется уделить ему время.
Приснившаяся вам трансляция матча по радио или телевидению
означает, что до вас дойдут слухи о неадекватном поведении кого-то из ваших
знакомых. Вы будете сопереживать этому человеку и даже попытаетесь помочь ему.
Однако слухи – ненадежный, и позже выяснится, что дошедшая до вас
информация была недостоверной. Вывод – проверяйте по несколько раз все
сообщения – ведь далеко не все услышанное вами – истина.