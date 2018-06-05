Психиатр-нарколог, главный врач
клиники Маршака Дмитрий Вашкин рассказал Dni.Ru о том, как система all inclusive усугубила алкоголизацию
населения, и что стоит сделать для того, чтобы долгожданный отпуск пошел на
пользу, а не во вред.
Психиатр-нарколог, главный врач
клиники Маршака Дмитрий Вашкин рассказал Dni.Ru о том, как система all inclusive усугубила алкоголизацию
населения, и что стоит сделать для того, чтобы долгожданный отпуск пошел на
пользу, а не во вред.
Опасная тенденция
В начале нулевых россияне массово
открыли для себя солнечную Турцию и Египет, а вместе с ними – систему "все
включено". С тех самых пор отпуск многих граждан плотно завязан на алкоголе. А
как тут не пить, если утром туриста ждет холодное пиво в баре, коктейли на
пляже, вино на обед, кое-что покрепче на ужин – и все это в неограниченных
количествах?
К вечеру многие отдыхающие не
стояли на ногах, на следующий день все повторялось. Причем не так давно, пока
не ввели запрет на спиртное на борту, отчаянно пить начинали еще в аэропорту,
продолжали в самолете так, что по прилете не отличить было от багажа, а далее –
отель-пляж-отель и так десять дней. "У меня было много пациентов, которых
приходилось забирать прямо в клинику из аэропорта после "отдыха". Или которые
"срывались" на морях, будучи до этого в длительной в ремиссии. Так что отпуск
для человека, склонного к зависимости, – мероприятие довольно опасное. Более
того, я совершенно точно могу сказать, что регулярный алкогольный отдых, а
честнее говоря, запой, привели к ускорению алкоголизации населения, а заодно омоложению
этого процесса. Не будь all inclusive,
алкоголизм у людей, склонных к зависимости, возможно, тоже бы сформировался, но
позже и не столь стремительно. Справедливости ради спешу заметить, что в отелях
пьют, будто в последний раз, не только русские, но и немцы, англичане, канадцы",
– посетовал нарколог.
Культурная поддержка
Вы заметили, что в основе многих советских
и российских популярных фильмов про отпуск, праздники или поездки, лежит
история о том, как герой напился и попал в переплет? Это и "Ирония судьбы", и
многочисленные "Особенности национальной охоты", и "День выборов", можно долго
перечислять. Говорит это и о том, что, во-первых, в нашем сознании отдых прочно
ассоциируется с алкоголем: приехали, отметили приезд, потом пошли в ресторан,
утром проснулись в странном месте. Также присутствует некоторая романтизация
алкоголя, что, поверьте, не так уж безобидно. Тем отраднее наблюдать и другую
тенденцию: пройдя сквозь мутные от градуса жернова эпохи all inclusive, все больше людей теперь
выбирает другой вид отдыха – поездки по Европе, активный отдых в горах,
длительные путешествия на машине по России.
Травмы, скандалы и прочие неприятности
Алкоголь – непременный спутник и
первопричина травм, а то и серьезных происшествий, которые могут случиться во
время отпуска. Самое банальное из перечня неприятностей – заснул на солнцепеке,
обгорел, получил солнечный удар или перегрев. Известны многочисленные случаи
падений с балконов в отелях, утоплений, аварий, оставления детей в опасности,
отравлений суррогатами. А уж сколько историй о супружеских изменах, вызванных злоупотреблением,
а также неприятных заболеваний, передающихся половым путем и бытовых скандалов
на алкогольной почве. Этого ли, спрашивается, люди ждут от отдыха? Вообще,
отпуск, особенно в незнакомой стране – это уже обстоятельства повышенной опасности.
Помните, что даже в страховку не входят случаи, когда человек находился в
состоянии алкогольного опьянения.
Нехорошие болезни
Алкогольный отпуск приводит к обострению
хронических заболеваний: язве, гастриту, проблемам с поджелудочной железой,
печенью, сердечно-сосудистой системой. Еще один минус – не столь яркий секс с
партнером, потому сто спиртное, как известно, не лучшим образом влияет на
либидо и потенцию. Добавьте сюда же пост-отпускную депрессию, которая накроет
обязательно, причем необходимость возвращаться к делам, выходить на работу
будет сопровождаться еще и синдромом отмены алкоголя. "Если бы человек был
алкоголиком, его бы поместили в стационар и приводили бы в чувство медикаментами.
Отпускнику придется справляться собственными силами. Подумайте об этом, прежде
чем закупаться виски в duty-free", – предупреждает
Дмитрий Вашкин.
Широко открытыми глазами
Так как же сделать так, чтобы
долгожданный отпуск действительно оказался отдыхом для вас и вашей семьи,
времени, о котором все будут вспоминать с теплотой долгими зимними вечерами?
Все очень просто: исключите из него алкоголь. Сначала это будет непривычно: как
это так, приехали в гостиницу и не отметили? Поужинали в ресторане, и без
коктейлей? Но поверьте, уже через несколько дней вы сможете оценить все
преимущества трезвого отдыха. Научитесь получать удовольствие от нового места,
общения с семьей, природы, моря – и без алкоголя. Проведите время с детьми:
научите старшего ребенка кататься на водных лыжах, а младшего – плавать. Или,
возможно, поможете сделать ему свои первые шаги. Мир вокруг нас такой огромный,
и он стоит того, чтобы смотреть на него незамутненным взглядом здорового
трезвого человека.