Психиатр-нарколог, главный врачклиники Маршака Дмитрий Вашкин рассказал Dni.Ru о том, как система all inclusive усугубила алкоголизациюнаселения, и что стоит сделать для того, чтобы долгожданный отпуск пошел напользу, а не во вред.Опасная тенденцияВ начале нулевых россияне массовооткрыли для себя солнечную Турцию и Египет, а вместе с ними – систему "всевключено". С тех самых пор отпуск многих граждан плотно завязан на алкоголе. Акак тут не пить, если утром туриста ждет холодное пиво в баре, коктейли напляже, вино на обед, кое-что покрепче на ужин – и все это в неограниченныхколичествах?К вечеру многие отдыхающие нестояли на ногах, на следующий день все повторялось. Причем не так давно, покане ввели запрет на спиртное на борту, отчаянно пить начинали еще в аэропорту,продолжали в самолете так, что по прилете не отличить было от багажа, а далее –отель-пляж-отель и так десять дней. "У меня было много пациентов, которыхприходилось забирать прямо в клинику из аэропорта после "отдыха". Или которые"срывались" на морях, будучи до этого в длительной в ремиссии. Так что отпускдля человека, склонного к зависимости, – мероприятие довольно опасное. Болеетого, я совершенно точно могу сказать, что регулярный алкогольный отдых, ачестнее говоря, запой, привели к ускорению алкоголизации населения, а заодно омоложениюэтого процесса. Не будь all inclusive,алкоголизм у людей, склонных к зависимости, возможно, тоже бы сформировался, нопозже и не столь стремительно. Справедливости ради спешу заметить, что в отеляхпьют, будто в последний раз, не только русские, но и немцы, англичане, канадцы",– посетовал нарколог.Культурная поддержкаВы заметили, что в основе многих советскихи российских популярных фильмов про отпуск, праздники или поездки, лежитистория о том, как герой напился и попал в переплет? Это и "Ирония судьбы", имногочисленные "Особенности национальной охоты", и "День выборов", можно долгоперечислять. Говорит это и о том, что, во-первых, в нашем сознании отдых прочноассоциируется с алкоголем: приехали, отметили приезд, потом пошли в ресторан,утром проснулись в странном месте. Также присутствует некоторая романтизацияалкоголя, что, поверьте, не так уж безобидно. Тем отраднее наблюдать и другуютенденцию: пройдя сквозь мутные от градуса жернова эпохи all inclusive, все больше людей теперьвыбирает другой вид отдыха – поездки по Европе, активный отдых в горах,длительные путешествия на машине по России.Травмы, скандалы и прочие неприятностиАлкоголь – непременный спутник ипервопричина травм, а то и серьезных происшествий, которые могут случиться вовремя отпуска. Самое банальное из перечня неприятностей – заснул на солнцепеке,обгорел, получил солнечный удар или перегрев. Известны многочисленные случаипадений с балконов в отелях, утоплений, аварий, оставления детей в опасности,отравлений суррогатами. А уж сколько историй о супружеских изменах, вызванных злоупотреблением,а также неприятных заболеваний, передающихся половым путем и бытовых скандаловна алкогольной почве. Этого ли, спрашивается, люди ждут от отдыха? Вообще,отпуск, особенно в незнакомой стране – это уже обстоятельства повышенной опасности.Помните, что даже в страховку не входят случаи, когда человек находился всостоянии алкогольного опьянения.Нехорошие болезниАлкогольный отпуск приводит к обострениюхронических заболеваний: язве, гастриту, проблемам с поджелудочной железой,печенью, сердечно-сосудистой системой. Еще один минус – не столь яркий секс спартнером, потому сто спиртное, как известно, не лучшим образом влияет налибидо и потенцию. Добавьте сюда же пост-отпускную депрессию, которая накроетобязательно, причем необходимость возвращаться к делам, выходить на работубудет сопровождаться еще и синдромом отмены алкоголя. "Если бы человек былалкоголиком, его бы поместили в стационар и приводили бы в чувство медикаментами.Отпускнику придется справляться собственными силами. Подумайте об этом, преждечем закупаться виски в duty-free", – предупреждаетДмитрий Вашкин.Широко открытыми глазамиТак как же сделать так, чтобыдолгожданный отпуск действительно оказался отдыхом для вас и вашей семьи,времени, о котором все будут вспоминать с теплотой долгими зимними вечерами?Все очень просто: исключите из него алкоголь. Сначала это будет непривычно: какэто так, приехали в гостиницу и не отметили? Поужинали в ресторане, и безкоктейлей? Но поверьте, уже через несколько дней вы сможете оценить всепреимущества трезвого отдыха. Научитесь получать удовольствие от нового места,общения с семьей, природы, моря – и без алкоголя. Проведите время с детьми:научите старшего ребенка кататься на водных лыжах, а младшего – плавать. Или,возможно, поможете сделать ему свои первые шаги. Мир вокруг нас такой огромный,и он стоит того, чтобы смотреть на него незамутненным взглядом здоровоготрезвого человека.