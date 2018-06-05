Прозрачность работы, быстрота и достоверность информации – все эти преимущества сделали технологию блокчейн настоящей революцией в сфере высоких технологий. Большую выгоду от внедрения криптографии может получить индустрия туризма, уверен бизнесмен и инноватор Александр Шульгин. По его мнению, блокчейн способен повысить качество и точность обмена информацией между сторонами, причем как с точки зрения транзакционных данных, так и относительно финансовых переводов.

Прозрачность работы, быстрота и достоверностьинформации – все эти преимущества сделали технологию блокчейн настоящейреволюцией в сфере высоких технологий. Большую выгоду от внедрения криптографии может получить индустрия туризма, уверен бизнесмен и инноваторАлександр Шульгин. По его мнению, блокчейн способен повысить качество и точность обмена информацией между сторонами, причем как сточки зрения транзакционных данных, так и относительно финансовых переводов.Криптография для трэвелВопросы, связанные с использованием технологииблокчейн в трэвел-индустрии обсуждали участники закрытой встречи , которая прошла в Москве. Организатором мероприятия выступил известныйроссийский бизнесмен, венчурный инвестор и композитор Александр Шульгин. Средигостей отметились первые лица пятизвездочных отелей Москвы и России ипредставители индустрии гостеприимства премиального сегмента. Приглашеннойзвездой мероприятия стал генеральный директор Forbes Travel Guide ДжерриИнзерилло.Блокчейн, уверен Шульгин, может улучшить процессвзаимодействия клиентов непосредственно с поставщиками услуг. Революционнаятехнология фактически делает ненужными третьих лиц – посредников. Таким образомсокращаются расходы, что позволяет продавцу максимизировать прибыль, а клиенту– найти наиболее подходящий под его потребности тур.Один из примеров успешного использованиякриптографии в трэвел-индустрии – остров Аруба. Это небольшое самоуправляющеесягосударственное образование с населением чуть более 100 тысяч человек. Аруба -один из центров туризма в Карибском бассейне: ежегодно страну посещают 1,5миллиона туристов, индустрия путешествий и сопутствующая инфраструктураразвиваются на острове стремительными темпами. Сотрудничество с двумя крупнымиавиакомпаниями – Lufthansa и New Zealand Airlines, а также с Windeng Tree,специализирующейся на трэвел-технологиях, сделали Арубу первой в миретерриторий, где технология блокчейн внедряется в туристическую отрасль.Построенная на блокчейне распределительная платформасвяжет многочисленные небольшие отели Арубы с потенциальной клиентской базой.Основанная на протоколе Эфириум, платформа использует децентрализованнуюблокчейн-систему, которая включает так называемые умные контракты (smartcontracts). Они предлагают более эффективный, настраиваемый и безопасныйинтерфейс для взаимодействия между клиентами и продавцами.Участники системы будут владеть токенами, которые нужны для проведения транзакций бронирования и размещения ресурсов.Внедрение криптографии – часть всеобъемлющего планапо реализации на Арубе стратегии "Умный остров". Программа нацеленана то, чтобы полностью перевести страну на возобновляемую энергию к 2020 году,рассказывает бизнесмен. Также в регионе, который получает большую часть доходовот туризма, карибская криптовалюта "Битт" поможет местным островамснизить зависимость от иностранных банков – и, следовательно, уменьшитьзачастую чрезмерные сборы и пошлины.В дальнейшем, уверен Шульгин, это позволитувеличить туристические предложения региона посредством снижения стоимостинакладных расходов для местных гостиниц.Комиссионные излишкиПо словам Александра Шульгина, многие независимыеотели жалуются на несправедливо высокие комиссионные вознаграждения, взимаемыеонлайн-системами по бронированию гостиниц (Online travel agent, OTA). Отельеры сокрушаются, что из-заэтого они вынуждены повышать тарифы для гостей более чем на 25%.Как это происходит? Отельер назначает цену на тотили иной номер и начинает искать клиентов. Здесь есть две возможности:собственный сайт или выход на OTA, через которые можно продвигать свои услуги(Booking, Expedia, Agoda и другие). Естественно, онлайн-системы берут комиссиюза свои услуги, что вынуждает поставщика услуг повышать стоимость гостиниц дляконечного потребителя.Беппо Бьюкенен-Смит из отеля Isis of Eriska Hoteland Spa в Шотландии говорит, что Booking и LateRooms взимают комиссию в размереот 15 до 25 процентов от той суммы, которую платит клиент. Из-за этого отеливынуждены повышать цену номера, чтобы покрыть потери. В свою очередь, Ян Дэвисиз Ellingham House в Северном Уэльсе приводит такой случай: "Гостьзаплатил 950 фунтов стерлингов через сайт онлайн-бронирования, из которых 220фунтов – комиссия".Как утверждают отельеры, сервисы онлайн-бронированиямогут заблокировать доступ к данным клиента, таким образом ограничив прямойконтакт между туристом и гостиницей.Кроме того, они могут заставить отельеров не использовать их собственныевебсайты, дабы не уменьшить прибыль букинга.Между тем влияние сервисов онлайн-бронирования наотельеров непостоянно. Чем выше зависимость отеля от клиентов ссайтов-агрегаторов, тем хуже условия, наложенные на владельца. Комиссионныеставки, выплачиваемые более крупными сетями, такими как Hilton, значительнониже – от 10% до 15%.В настоящее время мировая гостиничная индустрияоценивается в 500 миллиардов долларов в год. По приблизительным подсчетам,излишние траты отельеров и гостей доходят до колоссальной суммы – 125миллиардов долларов, напоминает бизнесмен.Почему же сервисы онлайн-бронирования так популярны?Прежде всего, уверен Шульгин, это недостаток доверияк гостиничной индустрии, особенно к независимым отельерам. Как гласитисследование Phocuswright, путешественники выбирают агрегаторы гостиниц какнаиболее заслуживающие доверия."Доверие" между тем построено нанескольких факторах: удобный интерфейс, разнообразие выбора, поиск ссоответствующими результатами, различные варианты бронирования, многочисленныеобзоры, фотографии и статьи. Это заставляет клиента чувствовать себя полностьюзащищенным."При этом позволить себе значительныемаркетинговые бюджеты могут только крупные гостиничные сети. Конечно, крошечныеотели запускают собственные сайты, чтобы привлекать гостей. Но когда делодоходит до обновления онлайн-ресурса с сезонными предложениями, наполнения егокачественным контентом и попадания в топ поисковых систем, малым предприятиямне хватает средств на покрытие этого минимума", – подчеркивает создательклуба SHULGIN 2.0.3.5.В этом одно из принципиальных отличий небольшихнезависимых отелей от сервисов онлайн-бронирования, которые тратят огромныеденьги на рекламу в Google, Yahoo, Yandex и Baidu. Как сообщает Reuters, толькоBooking.com тратит на рекламу восемь миллиардов долларов в год. Этогарантирует, что их веб-сайты всегда будут расположены на вершине результатовзапросов в поисковых системах.Но именно маленькие независимые отели являютсяудобной площадкой для распространения блокчейн-технологии, полагает консультантпо туризму и директорHospitalityTechGuru Харви Норман. Конечно, отмечаетон, будут определенные затраты на установку новой технологии. Разуемеется,отельеры сначала должны оценить инновационную систему, прежде чем отказаться оттрадиционных способов ведения бизнеса.Внедрение технологии блокчейн также немыслимо безналичия квалифицированной рабочей силы. Поскольку криптография нарушитсложившийся баланс сил для агрегаторов гостиниц, отельеры ожидают столкнуться снекоторым сопротивлением. Но большая часть экспертов полагает, что это будетбеспроигрышная ситуация для отельеров и сервисов онлайн-бронирования.Смарт-контракты на бронированиеДаже в контексте автоматизации (автоматическоеобновление доступности номера на веб-сайте отеля) многие этапы бронированиявыполняются вручную и, следовательно, неэффективны и ненадежны. Цепочка блоков,составляющая основу технологии блокчейн, гарантирует, что все транзакцииуправляются умными контрактами, которые записывают правила отношений междусторонами в виде специального кода, добавляет Шульгин.Смарт-контракты также гарантируют защитуот мошенничества. Пользователи системы блокчейн в индустрии трэвел будутзащищены, к примеру, от ложных заказов (со стороны клиента) или дубликатаномеров (со стороны отельеров).Конечно, есть и определенные трудности на путивнедрения блокчейна в индустрию трэвел. По словам основателя RockCheetahРоберта Коула, внедрение криптографии в индустрию гостеприимства сталкивается сдвумя проблемами. Во-первых, это интеграция с прошлыми системами, во-вторых, –низкая скорость на цепочке блоков. К примеру, традиционная системарезервирования способна обрабатывать 250 000 транзакций в секунду. Более низкиескорости просто неприемлемы. Данные проблемы еще ждут своего решения.Безопасно, недорого, прозрачноИтак, подведем итоги. Что даст технология блокчейниндустрии туризма? Во-первых, повышение безопасности операций как для клиента,так и для отельера. Во-вторых, снижение расходов: криптография позволитсэкономить значительные средства для обеих сторон, убрав посредников междуними, кроме того, децентрализованная сеть уменьшает расходы на технологическуюинфраструктуру.В-третьих, блокчейн значительно повышаетпрозрачность проводимых операций. Общедоступная цепочка блоков являетсяединственным правдивым источником информации. Какое-либо изменение и искажениепредставленных данных в системе блокчейн попросту невозможно. Открытый ипрозрачный регистр обеспечивает эффективный мониторинг и аудит участников,надзорных органов и регуляторов.