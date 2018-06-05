Артистка Елена Воробей стала гостьей ток-шоу Прямой эфир. Звезда рассказала Андрею Малахову, как она целый месяц боролась за здоровье 15-летней дочери Софии и как ее теперь травят в Сети.

Артистка Елена Воробей стала гостьей ток-шоу "Прямой эфир". Звездарассказала Андрею Малахову, как она целый месяц боролась за здоровье 15-летнейдочери Софии и как ее теперь травят в Сети.Елена поведала присутствующим в студии, что сама заметилапроблемы со здоровьем у девочки. "В детскую Морозовку (Морозовская детскаягородская клиническая больница. – Прим. ред.) мы обратились. Там впервыесделали снимок позвоночника и сказали, что у Сони очень сильный сколиоз. Врачрекомендовала Сонечке носить корсет", – вспоминала звезда.Дочь Елены категорически отказывалась ходить в школу в медицинскомбандаже. Девочка боялась, что над ней будут смеяться одноклассники. Воробей еле-елеуговорила Софию носить устройство в свободное от занятий время. "Плавание мыподключили, каких-то заметных ухудшений в спине не наблюдалось, мне даже казалось,что стало немножко легче", – рассказала о лечении артистка.Через три года Елена опять привела наследницу на обследованиев клинику. Врач, принимавший ребенка, шокировал Воробей. "Он посмотрел на Сонюи сказал: "Елена, что вы придумываете и пугаете ребенка. У нее нет никакойтретьей стадии сколиоза". Мы счастливые ушли оттуда", – поведала артистка.Через несколько месяцев на каникулах в Белоруссии Соне сталоплохо, она не могла долго сидеть и стоять – болела спина. Ребенку сделали МРТ."Когда врачи увидели результаты томографии они сказали: "Как вы могли довестиребенка до такого состояния", – поведала Воробей.Актриса решила отвезти дочь на лечение в Германию. В Мюнхеневрачи сообщили звезде, что у девочки наблюдается кривизна позвоночника в 43градуса. Соне незамедлительно требуется хирургическое вмешательство, иначе она можетостаться инвалидом.Операция длилась шесть часов. В позвоночник ребенка быловставлено 20 титановых шурупов, которые были изготовлены по индивидуальномузаказу. Металлическая конструкция останется в теле Софии навсегда. Воробейпризналась, что лечение обошлось ей в сумму равную стоимости однокомнатнойквартиры в Москве.Артистка добавила, что была шокирована травлей, которую ейустроили злопыхатели в Сети. Некоторые подписчики микроблога Воробей обвинилиартистку в халатности по отношению к дочери. Мол, как она могла уехать нагастроли за день до операции."Я 1 мая должна была быть на фестивале юмора в Казахстане,хотя мне было не до смеха, конечно, потому что утром следующего дня должны былиделать операцию. У меня было четыре самолета за сутки, чтобы я успела тамвыступить. У меня был жесткий контракт, я не могла отменить это выступление, еслибы я отказалась мне бы пришлось продать квартиру и, возможно, какой-нибудьорган", – отметила звезда и добавила, что все свободное время уделяла и уделяетребенку.Сегодня Соня находится в Москве и проходит курс реабилитации,девочка идет на поправку. Пока Елена находится на гастролях девочка живет сдедушкой.