Артистка Елена Воробей стала гостьей ток-шоу Прямой эфир. Звезда
рассказала Андрею Малахову, как она целый месяц боролась за здоровье 15-летней
дочери Софии и как ее теперь травят в Сети.
Артистка Елена Воробей стала гостьей ток-шоу "Прямой эфир". Звезда
рассказала Андрею Малахову, как она целый месяц боролась за здоровье 15-летней
дочери Софии и как ее теперь травят в Сети.
Елена поведала присутствующим в студии, что сама заметила
проблемы со здоровьем у девочки. "В детскую Морозовку (Морозовская детская
городская клиническая больница. – Прим. ред.) мы обратились. Там впервые
сделали снимок позвоночника и сказали, что у Сони очень сильный сколиоз. Врач
рекомендовала Сонечке носить корсет", – вспоминала звезда.
Дочь Елены категорически отказывалась ходить в школу в медицинском
бандаже. Девочка боялась, что над ней будут смеяться одноклассники. Воробей еле-еле
уговорила Софию носить устройство в свободное от занятий время. "Плавание мы
подключили, каких-то заметных ухудшений в спине не наблюдалось, мне даже казалось,
что стало немножко легче", – рассказала о лечении артистка.
Через три года Елена опять привела наследницу на обследование
в клинику. Врач, принимавший ребенка, шокировал Воробей. "Он посмотрел на Соню
и сказал: "Елена, что вы придумываете и пугаете ребенка. У нее нет никакой
третьей стадии сколиоза". Мы счастливые ушли оттуда", – поведала артистка.
Через несколько месяцев на каникулах в Белоруссии Соне стало
плохо, она не могла долго сидеть и стоять – болела спина. Ребенку сделали МРТ.
"Когда врачи увидели результаты томографии они сказали: "Как вы могли довести
ребенка до такого состояния", – поведала Воробей.
Актриса решила отвезти дочь на лечение в Германию. В Мюнхене
врачи сообщили звезде, что у девочки наблюдается кривизна позвоночника в 43
градуса. Соне незамедлительно требуется хирургическое вмешательство, иначе она может
остаться инвалидом.
Операция длилась шесть часов. В позвоночник ребенка было
вставлено 20 титановых шурупов, которые были изготовлены по индивидуальному
заказу. Металлическая конструкция останется в теле Софии навсегда. Воробей
призналась, что лечение обошлось ей в сумму равную стоимости однокомнатной
квартиры в Москве.
Артистка добавила, что была шокирована травлей, которую ей
устроили злопыхатели в Сети. Некоторые подписчики микроблога Воробей обвинили
артистку в халатности по отношению к дочери. Мол, как она могла уехать на
гастроли за день до операции.
"Я 1 мая должна была быть на фестивале юмора в Казахстане,
хотя мне было не до смеха, конечно, потому что утром следующего дня должны были
делать операцию. У меня было четыре самолета за сутки, чтобы я успела там
выступить. У меня был жесткий контракт, я не могла отменить это выступление, если
бы я отказалась мне бы пришлось продать квартиру и, возможно, какой-нибудь
орган", – отметила звезда и добавила, что все свободное время уделяла и уделяет
ребенку.
Сегодня Соня находится в Москве и проходит курс реабилитации,
девочка идет на поправку. Пока Елена находится на гастролях девочка живет с
дедушкой.