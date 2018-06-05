Америка превыше всего. Эту фразу в США любят повторять все, кому не лень – от влиятельных политиков до уборщиц в Макдональдсе. Действительно, за свою более чем двухвековую историю Штаты смогли стать державой номер один на планете, но эра исключительности американцев очевидно когда-нибудь закончится. Первые звоночки уже звучат.

Америка превыше всего. Эту фразу в США любят повторять все,кому не лень – от влиятельных политиков до уборщиц в"Макдональдсе". Действительно, за свою более чем двухвековую историюШтаты смогли стать державой номер один на планете, но эра исключительности американцевочевидно когда-нибудь закончится. Первые звоночки уже звучат.Если проанализировать события последних недель, тостановится ясно, что старушка Европа постепенно теряет интерес к лобызаниям сосвоим заокеанским сюзереном и готова снова повернуться лицом к России. СтарыйСвет устал от непредсказуемых действий 45-го президента США и эта усталость ужевидна невооруженным глазом.Дональд Трамп ведет себя как слон в посудной лавке, толькоот его действий страдают не тарелки и чашки, а граждане Европы, да и всегомира. Защищая свою промышленность, президент ввел заградительные пошлины насталь и алюминий, тем самым поставив на грань выживания крупнейшиеметаллургические компании Старого Света.Ангела Меркель и Эммануэль Макрон уже недвусмысленно далипонять Трампу, что он не прав, но при этом пока ведут себя как послушные сателлиты:в активную конфронтацию вступать с США побаиваются. А что им еще остаетсяделать, ведь Европа нашпигована американскими ракетами, за которыми европейцы обязаныприсматривать, а в случае чего, по приказу из вашингтонского обкома должны запуститькуда следует.Если руководители государств пока еще испытывают легкий трепетперед распоясавшимся Трампом, то некоторые европейские депутаты уже готовыотменить антироссийские санкции, от которых страдают в основном страны СтарогоСвета. Вполне серьезные заявления на этот счет звучат в Италии и Сербии, но, ксожалению, парламентарии не имеют на то достаточных полномочий.Удивительно, но с резкой критикой США, а точнее, ихдипломатического представителя в Германии выступили немецкие политики идипломаты. На посла Ричарда Гренелла набросились из-за интервью, в котором онзаявил, что намерен поддерживать консервативные партии и течения по всей Европе.Дипломата даже потребовали выслать из Германии.Большую озабоченность в Берлине вызвало его желание отобедатьвместе с австрийским канцлером Себастьаном Курцем, которому он уже послалофициальное приглашение. В недавнем интервью Гренелл назвал Курца рок-звездой.До этого дипломат раскритиковал в Twitter немецкиепредприятия, ведущие бизнес в Иране. Чаша терпения немцев переполнилась и МИДФРГ потребовал от американского посла объяснений по поводу сделанных им заявлений.А экс-глава СДПГ Мартин Шульц вообще назвал посла правоэкстремистскимколониальным офицером, намекая на то, что дипломат ни в грош не ставит законыпринимающей его страны.Граждане Европы не позволят себе диктовать вассалу Трампа,кого они здесь должны избирать. Посол США, который вмешивается вдемократические процессы, просто занимает не свое место.Примерно такие же эмоции у части немецких политиков вызываюи нападки Трампа на совместный российско-европейский проект "Северныйпоток – 2". Продвигая свой сжиженный газ в Европу, американский лидер давитна лидеров ключевых стран, добиваясь того, чтобы они отказались отсотрудничества с Москвой. Но старания американского президента не приносят емужелаемого результата – Европа не намерена покупать дорогой американскийсжиженный газ, она выбирает российский.Даже Болгария, которая под натиском Штатов несколько летназад отказалась от проекта "Южный поток", теперь откровеннонаплевала на заокеанского кукловода и готова возобновить сотрудничество сМосквой. Покаяться в Москву София на днях отправила премьер-министра Бойко Борисова.Попросив прощения у Путина за былые ошибки, он уехал на родину с твердымизаверениями Кремля о подготовке к возобновлению сотрудничества.На этом фоне для активизации совместных усилий в деле борьбыза мир во всем мире в Москву съехались депутаты из почти ста государств планеты.На площадке ВДНХ прошел Международный форум "Развитиепарламентаризма". Его участники, не испугавшись старшего брата в лицеАмерики, приняли декларацию, в которой осудили язык санкций. Тем самым онипослали недвусмысленный сигнал Дональду Трампу, предупреждая его о том, что часокончания гегемонии США в мире уже близок.