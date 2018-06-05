Основную часть работ на участке Сокольнической линии в Новой Москве от станции Саларьево до Столбово планируется завершить уже в этом году. Открытие пассажирского движения запланировано на начало следующего года. Об этом журналистам заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

Основную часть работ на участке Сокольнической линии в НовойМоскве от станции "Саларьево" до "Столбово" планируетсязавершить уже в этом году. Открытие пассажирского движения запланировано на началоследующего года. Об этом журналистам заявил глава стройкомплекса столицы МаратХуснуллин.Протяженность нового отрезка составляет 11,6 километра. Он включаетчетыре станции – "Филатов луг", "Прокшино","Ольховая" и конечная – "Столбово" в Коммунарке.Пословам Хуснуллина, работы на участке идут хорошими темпами. "Строительствоидет в соответствии с графиком. По нашим оценкам, до конца года будут завершеныосновные работы, а запуск пассажирского движения состоится в начале следующегогода", – сказал он.Хуснуллин отметил, что к новым станциям уже делаютсяподъездные дороги, благоустройство, создаются перехватывающие паркинги."Эта ветка серьезно улучшит транспортную ситуацию и на Калужском шоссе, ина Киевском и позволит жителям ближайшего пояса Москвы воспользоваться услугамиметро", – подчеркнул глава столичного стройкомплекса.Он также добавил,что уже в сентябре этого года ожидается ввод крупного транспортно-пересадочногоузла (ТПУ) в районе метро "Саларьево", вместе с которым будетпостроен торгово-развлекательный центр.Участок красной линии до "Столбово" будет выполненчастично в наземном исполнении. По словам Хуснуллина, ветка выйдет наповерхность после метро "Саларьево", дойдет в таком виде доКалужского шоссе, а затем снова уйдет под землю. Однако конечный участок линиив Коммунарке будет наземным.При этом ветка будет идти в створе магистрали Солнцево-Бутово-Видное."Посередине будет проходить линия метро, а по краям пройдет скоростнаядорога первого класса", – пояснил глава столичного стройкомплекса.Говоря о развитии транспортного каркаса Новой Москвы, Хуснуллинтакже затронул тему реконструкции Калужского шоссе – одной из главныхмагистралей на присоединенных территориях. По его словам, реконструкцияшоссе до Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) и пересечения с Малым бетоннымкольцом будет завершена до конца этого года.Рассказал Хуснуллин и о строительстве подъездных дорог ксадовым некоммерческим товариществам за пределами города. Он отметил, что былоутверждено выделение на эти цели 3,3 миллиарда рублей. "За ближайшие тригода планируется построить от 100 до 200 км дорог. Сейчас ведется оценканеобходимости ремонта существующих подъездных путей или строительствоновых", – конкретизировал он.По словам главы стройкомплекса Москвы, за пределами городарасположено более 11 тысяч садовых товариществ, в которых порядка миллионаземельных участков. Все дороги будут строиться за счет бюджета столицы иобласти, платных путепроводов не будет. "Мы прорабатываем возможные схемыновых подъездных путей с учетом их "привязки" к железнодорожнымстанциям и расположенным рядом с дачными поселками деревням", – отметилХуснуллин.