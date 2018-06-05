Меру пресечения продлили. Экс-руководитель региональной налоговой службы Сергей Кошелев останется под домашним арестом ещё на два месяца. Сегодня такое решение вынес Октябрьский районный суд. Напомню, региональные следователи задержали бывшего главного налоговика области 11 января. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Меру пресечения продлили. Экс-руководитель региональной налоговой службы Сергей Кошелев останется под домашним арестом ещё на два месяца. Сегодня такое решение вынес Октябрьский районный суд. Напомню, региональные следователи задержали бывшего главного налоговика области 11 января. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Пока идёт разбирательство, Кошелев находится под домашним арестом. Однако владимирцы не раз видели экс-руководителя областной налоговой в общественных местах. Следователи поясняют: по решению суда фигуранту уголовного дела определено время для прогулок, так что каких-либо серьёзных нарушений режима за ним не замечено.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "За поведением фигурантов находящихся под домашним арестом наблюдают сотрудники УФСИН. Такие люди снабжаются электронными браслетами и любое нарушение и отступление от режима отслеживается и немедленно об этом информируется следователь".Срок домашнего ареста Кошелева истекал 10 июня. Следствию не хватало времени для выяснений всех обстоятельств возможного преступления, поэтому и понадобилось очередное судебное заседание. На нём следователь просил продлить домашний арест ещё на два месяца. Подозреваемый же настаивал изменить меру пресечения на подписку о невыезде. В итоге служители Фемиды приняли доводы следствия и продлили домашний арест Кошелеву до 9 августа. Между тем, фигуранту уголовного преследования сделали послабление. А именно - разрешили проживать с женой. С 12 января супруги Кошелевы жили врозь, поскольку жена продолжает работать в налоговой, является свидетельницей по делу и могла повлиять на объективность расследования, проживая вместе с супругом. Теперь это ограничение снято.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Следствие уже отработало практически всех свидетелей по делу, изучена и проанализирована документация изъятая ранее. По сути, сегодня следствие может говорить о том, что совместное проживание с супругой, которая продолжает работать в налоговой службе, никоем образом не отразится на объективности дальнейшего расследования".