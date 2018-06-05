Красавица Анастасия Иванова с первой же роли в кино завоевала симпатии зрителей. К сожалению, долго наслаждаться популярностью актрисе не пришлось. В 1993 году столицу потрясло известие о жестоком убийстве жены известного артиста Бориса Невзорова.

Красавица Анастасия Иванова с первой же роли в кинозавоевала симпатии зрителей. К сожалению, долго наслаждаться популярностьюактрисе не пришлось. В 1993 году столицу потрясло известие о жестоком убийствежены известного артиста Бориса Невзорова.25 лет назад, 3 июня 1993 года, труп 35-летней актрисыМосковского театра-студии "Сфера" был обнаружен в квартире наДелегатской улице. На теле женщины – 2 ножевых ранения, а на шее – удавка.Анастасия Иванова стала известна широкому зрителю послевыхода на советские экраны фильма "Не могу сказать "прощай" в1982 году. Картина имела ошеломительный успех, она вошла в четверку лидеровсоветского кинопроката.На съемках этого фильма Анастасия познакомилась с актеромБорисом Невзоровым. Бурный роман завершился счастливым браком и рождениемдочери. К сожалению, больших ролей Ивановой больше не предлагали. Но сам Невзоров,решивший попробовать себя в качестве режиссера, отдал жене одну из главныхролей в дебютном фильме "У попа была собака".Но все планы перечеркнул вечер 3 июня 93-го. "Я толкнулдверь в квартиру. Было темно. И буквально натолкнулся… нашел в темноте Настю.Какой-то ужас обуял. Не помню, что я орал, что я кричал" – рассказывалпозже Борис Невзоров.Анастасия Иванова была в квартире одна: муж уехал по делам,дочка Полина гостила у бабушки. Следствие установило, что в какой-то момент вдоме появился гость: причем актриса сама впустила его в квартиру и накрыла на стол.Более того, менее чем за полчаса до гибели Иванова разговаривала по телефону сматерью. По ее словам, голос у Насти был абсолютно спокойным – хотя убийца уженаверняка сидел рядом.Установить имя злодея не могли несколько лет. Неожиданно отпечатки,совпадающие со следами, оставленными в московской квартире убийцей Ивановой,нашлись в картотеке Красноярска. Они принадлежали некоему Сергею Пересветову,отсидевшему срок за убийство. Причем его первой жертвой тоже была актриса.Выяснилось, что Пересветов был известен в актерских кругах -хотя, конечно, о его криминальном прошлом никто не знал. Злодей втирался вдоверие к артистам, имел со многими из них – в том числе и с Ивановой -приятельские отношения. В гости к Анастасии убийца заявился под предлогомгодовщины смерти одного из их общих друзей.Был ли Пересветов маньяком, что побудило его ударить Ивановуножом и душить удавкой – установить не удалось. К тому времени он уже понеснаказание. Убийцу отправил на тот свет 13-летний подросток, сын его любовницы.Защищая мать, мальчик нанес Пересветову 17 ударов ножом.А Борису Невзорову долгое время не давала покоя мысль: вернисьтогда он домой на полчаса раньше – и, может, не случилось бы той трагедии.