Гарантом частных инвестиций в России может выступить специальный фонд, который масштабирует механизм инфраструктурной ипотеки. По каким принципам может быть построена работа такого фонда – ответ на этот вопрос дают эксперты и чиновники из правительства.

Гарантом частных инвестиций в России может выступить специальныйфонд, который масштабирует механизм инфраструктурной ипотеки. По какимпринципам может быть построена работа такого фонда – ответ на этот вопрос даютэксперты и чиновники из правительства.Денег на строительство инфраструктуры вечно не хватает,поэтому государство занимается активным привлечением частных инвестиций. Правда,не каждый инвестор поделится своими финансами без должных гарантий возвратавложений. Решением может стать специальный фонд, который масштабирует механизминфраструктурной ипотеки.Основатель "ИнфраКАП", профессор Финансового университетапри правительстве Александр Баженов напоминаето том, что еще в 2017 года в своем выступлении на экономическом форуме вПетербурге президент Владимир Путин высказывал идею инфраструктурной ипотеки вконтексте необходимости участия государства в расчетах с инвесторами, вкладывающимив инфраструктурные проекты из бюджетных доходов, возникающих в результатеэкономического роста в связи с реализацией этих проектов.В этой связи возникает вопрос как обеспечить обособление ииспользование этой вновь возникающей доходной базы целевым образом. Двароссийских ведомства предложили свои ответы на этот вопрос.Минэкономразвития России предложило создать специальныйфонд, который мог бы выпускать долговые обязательства под государственныегарантии, и использовать привлекаемые средства для оплаты строительстваинфраструктурных проектов или обязательств перед инвесторами в такие проекты.В качестве примера приводится деятельность госкомпании"Автодор" как финансового института развития автомобильных дорог.Инвесторы заключают с компанией концессионные договоры с минимальнымгарантированным доходом, "Автодор" оплачивает свои обязательства засчет собираемых в его пользу доходов, средств собственной инвестиционнойпрограммы и долговых обязательств с большим сроком обращения. Расчет по этимобязательствам компания производит, получая доходы от оплаты проезда послезавершения расчетов с инвесторами.Но есть одно "но" в схеме Минэкономразвития: она допускаетфинансирование не только в рамках обособленных проектов, но и, например, вфинансирование корпоративных обязательств инфраструктурных компаний илирегионального долга, выпускаемого для развития инфраструктуры.В свою очередь Министерство финансов разработалоальтернативное предложение о специальныхинвестиционных контрактах с регионами, предметом которых может стать реализациячастными инвесторами промышленных и инфраструктурных проектов, при этом длярасчетов за инвестиции в инфраструктуру регион получает возможностьиспользовать дополнительные федеральные и региональные бюджетные доходы,которые возникнут на территории проекта от его реализации. Как и в случае с "Автодором",расчеты в этой схеме производятся по конкретному механизму в рамках конкретногопроекта.Александр Баженов предлагает для быстрого решения рутинныхпроблем обновления инфраструктуры использоватьи такой финансовый инструмент как целевые муниципальные заимствования.