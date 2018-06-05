В городах Вязники и Радужный инспекторы ГИБДД встретились с детьми, отдыхающими в оздоровительных и школьных лагерях, и пообщались на тему соблюдения дорожной безопасности.

4 июня текущего года в рамках акции «Лето без опасности» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району Александр Семенов встретился с ребятами, отдыхающими летнем оздоровительном лагере «Лучик», и провел профилактическую беседу на тему соблюдения Правил дорожного движения.Особое внимание полицейский уделил правилам поведения детей на дворовых территориях, так как игровые площадки зачастую находятся в непосредственной близости от движения транспорта. Также госавтоинспектор разъяснил ребятам, где они могут кататься на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах, напомнил о необходимости обязательного использования шлема, наколенников и налокотников.В завершении встречи Александр Семенов провел с детьми викторину на знание дорожных знаков и умение их различать.А в городе Радужный инспектор ГИБДД капитан полиции Майя Колгашкина провела с детьми в школьных лагерях игры-соревнования «У безопасности каникул не бывает!». В мероприятиях приняли участие 145 ребят, которые увлеченно выполняли задания, связанные с особенностями управления велосипедом.Позже подростки вместе с инспектором ГИБДД и педагогами совершили экскурсию к проезжей части дороги, вспомнили названия и значение всех знаков на пути следования, правила пересечения дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, правила поведения на автобусной остановке и в общественном транспорте.По итогам соревнований отряды-победители были отмечены грамотами. Также грамоты и подарки получили трое ребят, показавшие лучшие результаты на этапе «Фигурное вождение велосипеда».