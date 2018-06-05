Паулина Андреева пришла на мероприятие в новом образе – артистка сделала стрижку каре. Однако очевидцы сделали вывод, что короткие волосы состарили актрису.

Паулина Андреева пришла на мероприятие в новом образе – артистка сделала стрижку каре. Однако очевидцы сделали вывод, что короткие волосы состарили актрису.В Сочи полным ходом идет 29-ый фестиваль "Кинотавр". Множество отечественных знаменитостей съехалось к Черному морю, чтобы оценить киноновинки, насладиться теплом, свежим бризом и посетить светские мероприятия. На одном из них появилась одна из самых гармоничных пар – режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.В последнее время Федор разительно изменился – похудел и будто помолодел лет на 20. Паулина старается соответствовать. 29-летняя актриса сделала новую стрижку. Она избавилась от длинных локонов, отдав предпочтение стильному каре. Говорят, на мероприятии обновленную Андрееву не сразу узнали.В светской тусовке даже прошел шепоток: "Зачем же она себя так состарила… В 29 лет теперь выглядит на все 40!", компетентно сообщает . Впрочем, чудя по довольному лицу Федора Бондарчука, перемены в Паулине пришлись ему по вкусу.Ранее появилась информация, что Бондарчук до сих пор не оформил развод. Якобы всему виной сложная процедура раздела совместно нажитого имущества. Впрочем, это обстоятельство не сильно влияет на личную жизнь Федора и Светланы, которые давно счастливы в других отношениях. У режиссера роман с актрисой Паулиной Андреевой, у бизнесвумен – с галеристом и фотографом Сергеем Табуновым.