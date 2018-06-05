В четверг, 7 июня, учащиеся столичных школ представят свои работы, посвященные исследованиям Северного полюса. Слушателей ждут увлекательные рассказы о том, что скрывает океан под толщей льда, чему учит путешественников Арктика и множество другой интересной информации.

В четверг, 7 июня, учащиеся столичных школ представят свои работы, посвященные исследованиям Северного полюса.Слушателей ждут увлекательные рассказы о том, что скрывает океан под толщейльда, чему учит путешественников Арктика и множество другой интереснойинформации.Новый столичный образовательный проект "БольшаяАрктическая Экспедиция" объединил более 10 тысяч учащихся школ Москвы. Экспедиция в Арктику проходила с 19 по 25 апреля.В ходе нее было собрано более 60 килограммов образцовприродного материала, который был доставлен в Центр морских исследований МГУимени Ломоносова и Институт океанологии РАН. Школьники преодолели десяткикилометров северного пути, они впервые стали членами российской научнойарктической станции.В презентации исследовательских работ будут участвоватьруководитель Большой арктической экспедиции, глава Лаборатории путешествийМатвей Шпаро. Перед слушателями выступят также руководитель исследовательскогоотряда "Барнео", "Учитель года Москва – 2017" Иван Смирнов,депутат Мосгордумы Зоя Зотова, а также сами учащиеся.По словам Матвея Шпаро, экспедиция имеет как научное, так ивоспитательное значение. "Ребятам удалось собрать ценный научный материал.Это яркий пример интеграции образования и науки", – сказал он.Мероприятие пройдет в парке "Зарядье". Начало – в14.00.