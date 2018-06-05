В четверг, 7 июня, учащиеся столичных школ представят свои работы, посвященные исследованиям Северного полюса.
Слушателей ждут увлекательные рассказы о том, что скрывает океан под толщей
льда, чему учит путешественников Арктика и множество другой интересной
информации.
В четверг, 7 июня, учащиеся столичных школ представят свои работы, посвященные исследованиям Северного полюса.
Слушателей ждут увлекательные рассказы о том, что скрывает океан под толщей
льда, чему учит путешественников Арктика и множество другой интересной
информации.
Новый столичный образовательный проект "Большая
Арктическая Экспедиция" объединил более 10 тысяч учащихся школ Москвы. Экспедиция в Арктику проходила с 19 по 25 апреля.
В ходе нее было собрано более 60 килограммов образцов
природного материала, который был доставлен в Центр морских исследований МГУ
имени Ломоносова и Институт океанологии РАН. Школьники преодолели десятки
километров северного пути, они впервые стали членами российской научной
арктической станции.
В презентации исследовательских работ будут участвовать
руководитель Большой арктической экспедиции, глава Лаборатории путешествий
Матвей Шпаро. Перед слушателями выступят также руководитель исследовательского
отряда "Барнео", "Учитель года Москва – 2017" Иван Смирнов,
депутат Мосгордумы Зоя Зотова, а также сами учащиеся.
По словам Матвея Шпаро, экспедиция имеет как научное, так и
воспитательное значение. "Ребятам удалось собрать ценный научный материал.
Это яркий пример интеграции образования и науки", – сказал он.
Мероприятие пройдет в парке "Зарядье". Начало – в
14.00.