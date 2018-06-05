Близкие усопшего Олега Яковлева борются за наследство артиста. Племянница певца Татьяна пришла в эфир программы Мужское/Женское Первого канала, чтобы рассказать правду о гражданской супруге исполнителя Александре Куцевол.

Близкие усопшего Олега Яковлева борются за наследствоартиста. Племянница певца Татьяна пришла в эфир программы "Мужское/Женское" Первого канала, чтобырассказать правду о гражданской супруге исполнителя Александре Куцевол.Татьяна Яковлева уверена, что Куцевол предоставила поддельныедокументы о заключения брака с певцом. "Он постоянно говорил, что не собираетсяна ней жениться. У меня с Сашей были нормальные отношения, мы общались потелефону. Однако Олег ничего не говорил об этой свадьбе. Последние правки в егозавещание были внесены в 2017 году, незадолго до смерти, и он не указал Сашу,как наследницу. Там значатся только два имени: мое и Романа Радова, его давнегодруга", – рассказала Яковлева.Слова племянницы артиста подтверждают и друзья Олега и Александры.Они рассказали, что ничего не знали о бракосочетании, однако видели на пальцеКуцевол кольцо, которое можно принять за обручальное.Пословам Татьяны, было заметно, что в последнее время Яковлев выглядел оченьплохо. Артист нуждался в медицинской помощи. "Почему она не лечила? Напротяжении полугода было видно по лицу, что у Олега со здоровьем все плохо.Саша, что делала? Отправляла его на гастроли… Все взаимосвязанно", – отметила женщина, она практически обвинила Александру в смерти своего знаменитого дяди.Татьяна отправила запрос в Сербию, где по словам Александрыта вышла замуж за исполнителя. Ответ готовился в течение полугода. Девушка предъявиларезультаты проверки ведущему программы Александру Гордону."Имею честь передать сообщение городской администрациигорода Чачак о том, что актовая запись о заключении брака от 2012 года междуОлегом Яковлевым и Александрой Куцевол не внесена в реестр ЗАГСа города Чачак",– прочитал ведущий Александр Гордон.Следовательно, Яковлев и Куцевол никогда не были в браке.Гордон посоветовал родственнице певца обратиться в суд с иском о мошенничествесо стороны Куцевол.Отметим,Александра Куцевол пытается оспорить завещание, оставленное Олегом Яковлевым заполгода до смерти, в котором она не упомянута. По желанию покойного имуществодолжно достаться его другу Роману Радову и его племяннице Татьяне Яковлевой.Певец оставил наследникам несколько квартир в Москве общей стоимостью в 50миллионов рублей, антикварную мебель и подлинники картин Сальвадора Дали иРустама Хамдамова.