Близкие усопшего Олега Яковлева борются за наследство
артиста. Племянница певца Татьяна пришла в эфир программы Мужское/Женское Первого канала, чтобы
рассказать правду о гражданской супруге исполнителя Александре Куцевол.
Близкие усопшего Олега Яковлева борются за наследство
артиста. Племянница певца Татьяна пришла в эфир программы "Мужское/Женское" Первого канала, чтобы
рассказать правду о гражданской супруге исполнителя Александре Куцевол.
Татьяна Яковлева уверена, что Куцевол предоставила поддельные
документы о заключения брака с певцом. "Он постоянно говорил, что не собирается
на ней жениться. У меня с Сашей были нормальные отношения, мы общались по
телефону. Однако Олег ничего не говорил об этой свадьбе. Последние правки в его
завещание были внесены в 2017 году, незадолго до смерти, и он не указал Сашу,
как наследницу. Там значатся только два имени: мое и Романа Радова, его давнего
друга", – рассказала Яковлева.
Слова племянницы артиста подтверждают и друзья Олега и Александры.
Они рассказали, что ничего не знали о бракосочетании, однако видели на пальце
Куцевол кольцо, которое можно принять за обручальное.
По
словам Татьяны, было заметно, что в последнее время Яковлев выглядел очень
плохо. Артист нуждался в медицинской помощи. "Почему она не лечила? На
протяжении полугода было видно по лицу, что у Олега со здоровьем все плохо.
Саша, что делала? Отправляла его на гастроли… Все взаимосвязанно", – отметила женщина, она практически обвинила Александру в смерти своего знаменитого дяди.
Татьяна отправила запрос в Сербию, где по словам Александры
та вышла замуж за исполнителя. Ответ готовился в течение полугода. Девушка предъявила
результаты проверки ведущему программы Александру Гордону.
"Имею честь передать сообщение городской администрации
города Чачак о том, что актовая запись о заключении брака от 2012 года между
Олегом Яковлевым и Александрой Куцевол не внесена в реестр ЗАГСа города Чачак",
– прочитал ведущий Александр Гордон.
Следовательно, Яковлев и Куцевол никогда не были в браке.
Гордон посоветовал родственнице певца обратиться в суд с иском о мошенничестве
со стороны Куцевол.
Отметим,
Александра Куцевол пытается оспорить завещание, оставленное Олегом Яковлевым за
полгода до смерти, в котором она не упомянута. По желанию покойного имущество
должно достаться его другу Роману Радову и его племяннице Татьяне Яковлевой.
Певец оставил наследникам несколько квартир в Москве общей стоимостью в 50
миллионов рублей, антикварную мебель и подлинники картин Сальвадора Дали и
Рустама Хамдамова.