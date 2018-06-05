В мероприятии приняли участие руководители столичного главка, начальники территориальных подразделений и сотрудники московской полиции, ветераны...

В Главном управлении Министерства внутренних дел России по г. Москве состоялись мероприятия, приуроченные к 300-летию российской полиции. Созданная Петром I в 1718 году российская полиция прошла нелегкий путь развития и сегодня остается одной из главных опор государственной власти, основным инструментом борьбы с преступностью, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и законных интересов граждан. Личный состав органов внутренних дел Российской Федерации является наследником славы предыдущих поколений сотрудников честно и мужественно исполнявших свои обязанности.Утром руководители столичного главка, начальники территориальных подразделений, сотрудники московской полиции и ветераны прибыли в храм Знамения иконы Божьей Матери за Петровскими воротами, где состоялась панихида по погибшим сотрудникам органов внутренних дел.«Сегодня мы вспоминаем, прежде всего, коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей. 377 человек, сотрудников московской полиции и милиции, погибли при исполнении служебных обязанностей, 277 - получили увечья», - сказал начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.После молебна столичные полицейские во главе с начальником Главного управления генерал-лейтенантом полиции Олегом Барановым приняли участие в церемонии возложения цветов к бюсту Ф.Э. Дзержинского, а так же к Мемориалу памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей.Олег Баранов подчеркнул, что гордится коллективом столичной полиции, который в непростых условиях несет службу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Москве, а ветеранам пожелал крепкого здоровья, счастья, удачи и успеха.Под звуки торжественного марша в исполнении Оркестра полиции ГУ МВД России по г. Москве прошел парадный расчет, в состав которого вошли кавалеристы, взвод кинологов, а также пешие строевые подразделения московской полиции.В центре внимания торжественного мероприятия были ветераны. По словам председателя Совета ветеранов органов внутренних дел города Москвы генерал-майора внутренней службы в отставке Виктора Антонова, ветераны с большим энтузиазмом встречают знаменательную дату. На сегодняшний день ветеранские организации провели огромную работу по сбору документов о различных событиях, произошедших за 300 лет истории российской полиции.«Сейчас в Совете ветеранов готовиться информационный стенд, отражающий весь путь развития полицейской структуры за три века, с начиная с указа Петра I до настоящего времени. Мы считаем, что данная работа закрепит в памяти молодых сотрудников те события, которые пережила российская полиции», - рассказал генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор Антонов. Он также выразил благодарность руководству главка, за внимание и личное поздравление каждого из членов ветеранского актива.Мероприятие в честь 300-летия российской полиции завершилось памятным фотографированием его участников.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве