У злоумышленника было изъято более 200 граммов наркотического средства – гашиша...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО задержали 23-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – гашиша.Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий на Кавказском бульваре задержали молодого человека, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством, содержащим в своем составе гашиш, массой более 200 граммов.Следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22