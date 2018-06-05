В ходе проведения личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения...

Сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хранении 300 граммов марихуаны.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 50-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе проведения личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения.Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством – марихуаной, массой около 300 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39