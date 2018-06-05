Суд наложил арест на голландские активы Газпрома для выплаты 2,6 миллиарда долларов украинскому Нафтогазу по иску Стокгольмского арбитража. Об этом во вторник, 5 июня, сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Суд наложил арест на голландские активы Газпрома для выплаты 2,6 миллиарда долларов украинскому Нафтогазу по иску Стокгольмского арбитража. Об этом во вторник, 5 июня, сообщила пресс-служба Нафтогаза.Нафтогаз Украины на прошлой неделе подал ходатайства об аресте долей Газпрома в дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний, говорится в сообщении.Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний Газпрома в стране отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест, — говорится в сообщении Нафтогаза.Кроме того, швейцарские судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить доли Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, отмечает украинская компания.Нафтогаз начал процедуру запроса об аресте активов российской компании в свою пользу в рамках решения Стокгольмского арбитража 30 мая. Российская сторона не признает решения международного арбитра, подозревает в предвзятом решении и намерена оспорить вердикт арбитража. Сумма задолженности российской компании перед украинской, согласно решению международного суда, составляет 2,56 миллиарда долларов.