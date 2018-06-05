Известная певица из Уругвая Наталия Орейро выбрала самого сексуального игрока сборной России по футболу. Им оказался полузащитник Александр Ерохин.

Известная певица из Уругвая Наталия Орейро выбрала самогосексуального игрока сборной России по футболу. Им оказался полузащитникАлександр Ерохин.Орейро также отметила, что на Чемпионате мира-2018 планируетболеть за Россию. Однако она сомневается в достаточной натренированности нашейсборной. "Я думаю сыграть за сборную России, потому чтонеплохо играю футбол. И мне говорят, что они не очень хорошо подготовлены", – сюмором отметила звезда в эфире "Спорт ФМ".Добавим, что если спортивная карьера Александра закончится,то он легко сможет найти себе применение в модельном бизнесе – его ростсоставляет 195 сантиметров, а вес 82 килограмма. Ерохина часто приглашают поучаствоватьв рекламных фотосессиях, но футболист отказывается, передает .Александр счастливо женат уже 10 лет. Его супруга Вероникачасто бывает на матчах мужа, поддерживает его, дает советы.Осенью 2017 года супруга подарила Ерохину первенца – сына. Радостным событиемспортсмен поделился в социальных сетях.Александр Ерохин вошел в число 23 футболистов, которыевыступят Чемпионате мира. На его счету 17 матчей в составе нашей сборной. Наклубном уровне полузащитник играет за "Зенит".Мундиальпройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: в Москве,Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, НижнемНовгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге. На групповом этапе нашасборная сыграет сСаудовской Аравией, Египтом и Уругваем.