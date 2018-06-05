Александр Стефанович при всех его заслугах в кино для многих людей известен как второй муж Аллы Пугачевой, с которым она прожила ровно четыре года. Впрочем, сегодня они почти не общаются.

Александр Стефанович при всех его заслугах в кино для многих людей известен как "второй муж Аллы Пугачевой", с которым она прожила ровно четыре года. Впрочем, сегодня они почти не общаются."Когда-то она писала мне: "Санька, я тебя люблю. Мне никого не надо", называла миленьким, родненьким, сладеньким, красивеньким. Все это было, но прошло, – вздыхает Стефанович. – После развода (24 декабря 1980 года – Прим. ред.) наше с ней общение не то чтобы вообще закончилось, но стало весьма сухим и официальным".Сегодня про Примадонну сухо говорит и Стефанович: "Алла Борисовна была ярким, но коротким эпизодом моей жизни. Сейчас мы не общаемся, но я более-менее в курсе ее сегодняшней жизни".По слухам, Пугачева не простила мужу того факта, что в фильме "Душа" он снял не ее, а Софию Ротару. Кстати, с "хуторянкой" Стефанович до сих пор общается. "Алла сложнее и по характеру, и в общении, – уверяет режиссер. – А София – не простушка, уж поверьте. Она гораздо более легкая и не любит заморачиваться разными условностями жизни".Внешне Ротару с 1981 года, когда на экраны вышла "Душа", изменилась, по мнению Стефановича мало. Но стала при этом более надменной, что ли. "С годами София Михайловна стала относиться к поклонникам более строго, близко к себе не подпускает. Я об этом знаю не понаслышке, сам наблюдал".По его словам, киевская артистка сегодня переживает не лучшие времена из-за политической обстановки. "Она выступает в России редко и на политические вопросы не отвечает, хотя ее постоянно пытаются спровоцировать то тут, то там. Ротару сейчас очень сложно, она ведь Герой Украины, но в нашей стране у нее очень много поклонников, и отказываться от концертов было бы неправильно", – цитирует Стефановича