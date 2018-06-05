Российских болельщиков 5 июня посетила надежда. В последнем контрольном матче перед ЧМ-2018 со сборной Турции российская команда вела со счетом 1:0. На перерыв фанаты ушли в приподнятом настроении. Однако футболисты довели игру лишь до ничьей.

Российских болельщиков 5 июня посетила надежда. В последнемконтрольном матче перед ЧМ-2018 со сборной Турции российская команда вела сосчетом 1:0. На перерыв фанаты ушли в приподнятом настроении. Однако футболисты довели игру лишь до ничьей.Россияне открыли счет на 35-й минуте матча. С передачи АланаДзагоева гол забил Александр Самедов. Дзагоев благодаря коллективному прессингуотобрал мяч у соперника. Последовала передача Самедову, и полузащитник"Спартака" в касание пробил над турецким голкипером.На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу сборной России. Во втором тайме игра стала более жесткой. За 10 минут судья триждыпоказал желтую карточку. У россиян – Алану Дзагоеву и Юрию Жиркову.А на 71 минуте матча Турция сравнивает счет – 1:1. Малливыскочил на заброс, воспользовавшись дырой в обороне сборной России. Далее Юнуссместился к штрафной и из-под Игнашевича пробил в левый угол. Игорь Акинфеев домяча не дотянулся.Затем атаки россиян следовали одна за другой. К сожалению, завершения зрители не дождались. А тренер сборной России Станислав Черчесов был вне себя.Был голевой момент у Федора Смолова, который он создал себе сам. Защитники упустили Федора после классного заброса, лучший форвард "Краснодара" ушел от двух защитников и пробил мимо дальнего угла ворот.В концовке матча активнее были турки. Редкие атаки россиян не достигли цели. Матч окончился вничью – 1:1.14 мая в Москве, на стадионе "Лужники" состоится матч открытия ЧМ-2018. Сборная России встретится с командой Саудовской Аравии.