Лена Миро обнародовала нелицеприятные данные о победительнице шестого сезона шоу Холостяк Дарье Клюкиной. Блогер проанализировала прошлое привлекательной брюнетки.

Лена Миро обнародовала нелицеприятные данные о победительнице шестого сезона шоу "Холостяк" Дарье Клюкиной. Блогер проанализировала прошлое привлекательной брюнетки.Свой новый пост на страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро посвятила Дарье Клюкиной. 24-летняя красавица прославилась благодаря участию в двух сезонах телепроекта "Холостяк". Вначале девушка тщетно добивалась расположения популярного актера, звезды сериала "Интерны" Ильи Глинникова, а затем – вполне успешно – известного рэп-исполнителя Егора Крида."Знакомьтесь, Даша Клюкина, 1995 года рождения. Даша родилась в Свердловской области и еще до школы мама стала делать звезду из девочки. Папа быстро съехал в другой город, так что у мамы был карт-бланш в воспитании дочери", – написала Лена Миро.Затем блогер поделилась нелицеприятной информацией о победительнице шестого сезона шоу "Холостяк". "Говорят, Даша выросла проституткой. Эскортницей, хотя я не хочу в это верить", – заявила Миро. Однако откуда у Лены взялись такие данные, она предпочла не уточнять. Зато сообщила, что Дарья Клюкина является совладелицей кафе в Сочи, "сама делает там пирожные"."Расставшись с очередным молодым – или не очень молодым – человеком, Даша Клюкина пошла в телевизор. Тут она победила в конкурсе девок, которые сватаются к очередному медийному гею. В смысле, стала победительницей шоу "Холостяк", – рассказала блогер. В заключение Лена призналась, что "грустно все это, чрезвычайно грустно".