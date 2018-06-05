В Вашингтоне состоялся четвертый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между местным клубом Кэпиталз и его соперниками из Вегас Голден Найтс. Хозяева поля, которых эксперты считают бумажными фаворитами финала, снова выиграли на домашнем льду (6:2) и ведут в серии – 3:1.

В Вашингтоне состоялся четвертый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между местным клубом "Кэпиталз" и его соперниками из "Вегас Голден Найтс". Хозяева поля, которых эксперты считают "бумажными" фаворитами финала, снова выиграли на домашнем льду (6:2) и ведут в серии – 3:1."Вашингтону" осталось выиграть всего один матч, чтобы впервые в истории стать обладателем главного трофея НХЛ. Приятно, что в столичной команде на первых ролях находятся россияне – форварды Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов. В отчетной игре Кузнецов взял на себя роль главного организатора атак "капиталистов".Евгений четырежды (!) ассистировал партнерам, еще увеличив свой личный счет самого результативного игрока финала. Овечкин дал один голевой пас, а американец Ти Джей Оши забил гол и дважды помог сделать это партнерам.Как раз Оши открыл счет на 9-й минуте. К концу первого периода "Вашингтон" вел 3:0 после голов Уислона и Смита-Пелли. Далее хозяева постоянно владели инициативой и не подпустили "Вегас" близко к своей победе. Голы у столичных забили также Карлсон, Кемпни и Коннолли, а у гостйе отличились Нил и Смит."Вашингтону" теперь достаточно выиграть один из трех оставшихся матчей, чтобы впервые в истории стать обладателем Кубка Стэнли. Следующая игра пройдет 7 июня на домашней площадке "золотых рыцарей" из Лас-Вегаса.