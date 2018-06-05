Подарок для ценителей футбола. В преддверии мундиаля в Культурной столице Чемпионата мира презентовали новую книгу Очарование футбола. Её автор - знаменитый владимирский судмедэксперт, писатель и заядлый футбольный болельщик Марк Фурман. О чём книга, узнали мои коллеги.

Подарок для ценителей футбола. В преддверии мундиаля в Культурной столице Чемпионата мира презентовали новую книгу "Очарование футбола". Её автор - знаменитый владимирский судмедэксперт, писатель и заядлый футбольный болельщик Марк Фурман. О чём книга, узнали мои коллеги.В его ударах с ходу, с лета от русской песни было что-то.Защита, мокрая от пота, вцеплялась в майку и трусы,Но уходил он от любого,Шаляпин русского футбола,Гагарин шайбы на Руси!Эти строки знаменитый поэт и заядлый болельщик Евгений Евтушенко посвятил спортивной легенде - Всеволоду Боброву. Он с успехом играл как в хоккейной, так и в футбольной командах СССР. Произведениям знаменитых литературных деятелей, неравнодушных к великой игре, отведён целый раздел новой книги Марка Фурмана под названием "Очарование футбола". Её известный владимирский писатель, судмедэксперт и болельщик создал специально к Чемпионату мира. Ведь футбол, искусство и культура, уверен писатель, неразрывно связаны друг с другом. А Владимир и вовсе будет Культурной столицей грядущего мундиаля. Кстати, в числе футбольных болельщиков, чьи истории вошли в книгу - выдающиеся артисты, художники, музыканты России и мира.Марк Фурман, писатель: "Первой фигурой среди них, безусловно, является Дмитрий Шостакович, который настолько обожал и любил футбол, что даже на нотах своих писал, на обороте турнирные таблицы, составы команд".Новая книга - уже 20 в творческой биографии Марка Фурмана и одна из самых долгожданных. Футбол в его жизнь пришёл много лет назад, когда 10-летним мальчиком вместе с отцом он ходил на матчи в послевоенном Кишинёве. В Молдавию тогда часто приезжали и московские команды, вспоминает Марк Айзекович. Ему удалось вживую посмотреть на игру Льва Яшина, Эдуарда Стрельцова, Виктора Понедельника. Кстати, крупные матчи Фурман старается посещать всю жизнь.Марк Фурман, писатель: "Самый запоминающийся, наверное, матч, на котором я был, это был отборочный матч Чемпионата мира: СССР-Италия, в 1963 году, тогда Лужники были очень большие, с деревянными скамейками. И вот собралось 103 тысячи человек. Фанаты вели себя совсем иначе, чем сейчас, люди болели, но не было никакого насилия, файеров".Личные воспоминания Марк Фурман описал в разделе под названием "Мой футбол", а ещё рассказал о том, почему именно древний Владимир выбран культурной столицей. Кстати, предисловие к книге написал знаменитый пианист, посол Чемпионата мира по футболу, Денис Мацуев. Оценили новую книгу коллеги автора, и представители владимирского футбола.Дмитрий Кантов, член правления регионального отделения "Союза российских писателей": "Я думаю, что эту книгу с удовольствием прочтут наши болельщики, потому что Марк Айзекович Фурман давний, заядлый болельщик. Объединяет даже тех, кто не интересуется спортом, по сути, это игра, объединяющая нас, объединяющая мир, нас сплачивающая и очень необходимая поэтому".Дмитрий Вязьмикин, директор ФК "Торпедо" (г. Владимир): "Человек, наверное, энциклопедия. Потому что всегда, когда общаешься с ним узнаёшь очень много нового: то время, которое мы ещё не застали, советские годы, когда футбол был настолько популярен, что заполнялись целые стадионы, болея за команды".Книгу издали тиражом в 1000 экземпляров. Почитать "Очарование футбола" можно будет, к примеру, в областной научной библиотеке, где прошла презентация. А сам Марк Фурман с нетерпением ждёт игр нашей сборной, ведь, как настоящий болельщик, он верит, что наши "дома" покажут достойный футбол.