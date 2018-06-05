Пользователи Сети восхитились поведением президента России Владимира Путина во время интервью австрийскому телеканалу ORF. Российский лидер напомнил своему собеседнику о нормах приличия, причем сделал это на немецком языке.

Пользователи Сети восхитились поведением президента России Владимира Путина во время интервью австрийскому телеканалу ORF. Российский лидер напомнил своему собеседнику о нормах приличия, причем сделал это на немецком языке.Перед официальным визитом в Вену Владимир Путин дал подробное интервью австрийскому телеканалу ORF. При этом зрители обратили внимание на неоднозначное поведение журналиста, беседовавшего с президентом России. Он несколько раз прерывал ответы российского лидера, по всей видимости надеясь сбить собеседника с толку и запутать нить беседы.Владимир Путин на провокацию австрийского журналиста не поддался. "Если вы наберетесь терпения и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу. Хорошо?", – отреагировал президент на попытку интервьюера прервать его слова по поводу крушения Boeing в Донбассе.В следующий раз российскому лидеру пришлось напоминать своему собеседнику о нормах приличия во время ответа на вопрос о присутствии российских сил в Крыму в 2014 году. "Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы?", – поинтересовался Владимир Путин.Пытаясь доходчивее призвать собеседника к порядку президент России даже перешен на немецкий язык. "Дайте мне сказать, в конце концов. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen", – обратился он к журналисту. Последняя фраза Владимира Путина переводится с немецкого как "Будьте добры, позвольте мне что-нибудь сказать".Россияне оказались удивлены, увидев, с какой легкостью президент переходит с одного языка на другой. Отметим, во время своих публичных выступлений Владимир Путин говорит на русском языке вне зависимости от того, в какой стране это происходит. Такой подход связан с регламентом. Однако, как показало интервью телеканалу ORF, он без труда может поддержать беседу и на немецком.А вот к поведению интервьюера у зрителей возникли серьезные вопросы. "На мой взгляд, журналист вел себя откровенно отвратительно", – цитирует президента холдинга "Минченко консалтинг", политолога Евгения Минченко. "Задача журналиста – раскрыть собеседника, получить максимально информации. А австрийский журналист пытался просто-напросто Путина уесть", – добавил он.