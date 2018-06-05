Парламентской ассамблее Совета Европы необходимо восстановить полномочия России в этой организации. С таким призывом выступил экс-председатель ПАСЕ, бывший спикер сената Нидерландов Рене ван Дер Линден в рамках международного форума Развитие парламентаризма. Он напомнил, что сотрудничество между парламентами является одним из важнейших инструментов для выстраивания диалога.
Парламентской ассамблее Совета Европы необходимо восстановить полномочия России в этой организации. С таким призывом выступил экс-председатель ПАСЕ, бывший спикер сената Нидерландов Рене ван Дер Линден в рамках международного форума "Развитие парламентаризма". Он напомнил, что сотрудничество между парламентами является одним из важнейших инструментов для выстраивания диалога.
По словам ван Дер Линдена, в настоящее время и России, и
Европе не хватает двусторонних отношений между членами парламента России и
парламентов стран – членов ЕС. Бывший руководитель ПАСЕ призвал действующих парламентариев
"восстановить свою первоначальную роль, которая представляет собой школу
демократии и платформу для обсуждения." "Россия исключена из ПАСЕ, и
это огромная ошибка, – заявил он. – Мы должны восстановить отношения, возродить
диалог".
Как отметил парламентарий, сегодня не хватает доверия между
Евросоюзом и Россией. "Нам нужна стабильность и стабильное развитие, и
сильная Россия, потому что сильная Россия гораздо важнее для будущего всего
континента, чем слабая Россия. Но есть люди, которые пытаются снизить значение
России в мире", – отметил он.
Как считает Рене ван Дер Линден, "сегодня у нас есть
огромные вызовы, которые стоят перед всеми нами". Например, если мы
посмотрим, как США с президентом Трампом во главе пытаются себя вести на
Ближнем Востоке, а ЕС слишком легко поддаются влиянию США", – обратил он
внимание участников дискуссии в рамках форума.
После выступления экс-председателя ПАСЕ слово взял член
Совета Федерации, бывший посол России в США Сергей Кисляк. Он отметил низкое
качество диалога между парламентариями России и Запада. При этом, по его
словам, налицо усиление политического, военного, экономического и
пропагандистского давления на Россию.
"Я не помню такого напряжения и такого низкого качества
наших отношений с США, да и с большинством стран ЕС, после окончания холодной
войны, которое мы наблюдаем сегодня", – сказал сенатор. В связи с этим, отметил
он, крайне важна роль парламентов, однако диалог между ними выстраивается
"либо путем санкционного давления, либо путем попыток изгнать из
многосторонних парламентских организаций Россию".
Напомним, международный форум "Развитие
парламентаризма" проходит 4-5 июня на ВДНХ. Его инициатором и
председателем является спикер Госдумы Вячеслав Володин. На мероприятие в Москву
приехали законодатели и эксперты из 96 стран мира, представители 11
международных парламентских организаций.