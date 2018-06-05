Парламентской ассамблее Совета Европы необходимо восстановить полномочия России в этой организации. С таким призывом выступил экс-председатель ПАСЕ, бывший спикер сената Нидерландов Рене ван Дер Линден в рамках международного форума Развитие парламентаризма. Он напомнил, что сотрудничество между парламентами является одним из важнейших инструментов для выстраивания диалога.

Парламентской ассамблее Совета Европы необходимо восстановить полномочия России в этой организации. С таким призывом выступил экс-председатель ПАСЕ, бывший спикер сената Нидерландов Рене ван Дер Линден в рамках международного форума "Развитие парламентаризма". Он напомнил, что сотрудничество между парламентами является одним из важнейших инструментов для выстраивания диалога.По словам ван Дер Линдена, в настоящее время и России, иЕвропе не хватает двусторонних отношений между членами парламента России ипарламентов стран – членов ЕС. Бывший руководитель ПАСЕ призвал действующих парламентариев"восстановить свою первоначальную роль, которая представляет собой школудемократии и платформу для обсуждения." "Россия исключена из ПАСЕ, иэто огромная ошибка, – заявил он. – Мы должны восстановить отношения, возродитьдиалог".Как отметил парламентарий, сегодня не хватает доверия междуЕвросоюзом и Россией. "Нам нужна стабильность и стабильное развитие, исильная Россия, потому что сильная Россия гораздо важнее для будущего всегоконтинента, чем слабая Россия. Но есть люди, которые пытаются снизить значениеРоссии в мире", – отметил он.Как считает Рене ван Дер Линден, "сегодня у нас естьогромные вызовы, которые стоят перед всеми нами". Например, если мыпосмотрим, как США с президентом Трампом во главе пытаются себя вести наБлижнем Востоке, а ЕС слишком легко поддаются влиянию США", – обратил онвнимание участников дискуссии в рамках форума.После выступления экс-председателя ПАСЕ слово взял членСовета Федерации, бывший посол России в США Сергей Кисляк. Он отметил низкоекачество диалога между парламентариями России и Запада. При этом, по егословам, налицо усиление политического, военного, экономического ипропагандистского давления на Россию."Я не помню такого напряжения и такого низкого качестванаших отношений с США, да и с большинством стран ЕС, после окончания холоднойвойны, которое мы наблюдаем сегодня", – сказал сенатор. В связи с этим, отметилон, крайне важна роль парламентов, однако диалог между ними выстраивается"либо путем санкционного давления, либо путем попыток изгнать измногосторонних парламентских организаций Россию".Напомним, международный форум "Развитиепарламентаризма" проходит 4-5 июня на ВДНХ. Его инициатором ипредседателем является спикер Госдумы Вячеслав Володин. На мероприятие в Москвуприехали законодатели и эксперты из 96 стран мира, представители 11международных парламентских организаций.