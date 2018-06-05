По данным гватемальских СМИ, ссылающихся на Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий, жертвами извержения вулкана Фуэго стали не менее 65 человек.

По данным гватемальских СМИ, ссылающихся на Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий, жертвами извержения вулкана Фуэго стали не менее 65 человек.Как ожидается, по мере продолжения поисково-спасательных работ число жертв самого мощного за последние годы извержения этого вулкана будет расти, передает ТАСС. По предварительным данным, всего последствия удара стихии затронули более 1,7 миллиона человек. Сведения об объеме материального ущерба пока не обнародованы.