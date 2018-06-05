Ровно 300 лет назад – 5 июня (25 мая по старому стилю) 1718 года в городе на Неве появилась регулярная полиция. Об этом и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Полиция для новой столицыРовно 300 лет назад – 5 июня (25 мая по старому стилю) 1718 года в городе на Неве появилась регулярная полиция. Указом Петра I была введена должность генерал-полицмейстера Санкт-Петербургской полицмейстерской канцелярии. Царь поручил ответственную работу своему сподвижнику Антону Мануиловичу Девиеру.Возведение города на Неве являлось крупным государственным и национальным проектом. Важнейшим делом для страны, ставшей вскоре мировой империей. Царю была необходима структура, на которую можно было положиться в вопросах благоустройства новой российской столицы, реализации генерального плана постройки города, управления строительством домов и каналов, санитарной (в том числе соблюдения правил торговли съестными продуктами) и пожарной безопасности. Ну и, разумеется, обеспечения общественного порядка. Этой структурой и стала полиция.Жизнь первого генерал-полицмейстера Антуана Эмманюэля Де Виейра полна взлётов и падений. За что Девиера невзлюбил другой фаворит царя –князь Александр Меншиков и чем эта нелюбовь обернулась для руководителя полиции, читайте в праздничном номере «Щита и меча».МВД – «первое среди равных»В 1802 году император Александр I подписал манифест о создании восьми министерств. На МВД возложили такое количество задач, что его тут же прозвали «первым среди равных». Спустя восемь лет часть функций передали в новое, параллельное ведомство – Министерство полиции.Мало кто знает, что во время войны с Наполеоном главной задачей МВД и Министерства полиции было содействие Русской армии. На плечи стражей порядка легла ответственность по организации рекрутского набора и восстановлению Москвы после пожара. Важную роль в той войне играл и ведомственный Медицинский департамент. Многие представители обоих министерств участвовали в той войне. А будущий руководитель МВД Дмитрий Бибиков даже потерял руку во время Бородинского сражения.Какой отпечаток в истории полиции оставила Отечественная война 1812 года, рассказывает газета «Щит и меч»Между прошлым и настоящим есть… первоисточникиВышла в свет хрестоматия «История правоохранительной системы России в документах: с древнейших времён до 1917 г.». Её составители – сотрудники кафедры истории государства и права Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя – представили на страницах книги тысячелетний путь развития органов внутренних дел. О том, как историкам удалось сохранить слог древнерусского языка и в то же время подать информацию в доступной для широкого круга читателей форме, читайте в нашем материале.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 21, а также на интернет-странице издания.