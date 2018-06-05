Приказ на уничтожение Boeing авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом отдавал лично Петр Порошенко. Об этом открыто говорят политики в Киеве.

Приказ на уничтожение Boeing авиакомпании Malaysia Airlinesнад Донбассом отдавал лично Петр Порошенко. Об этом открыто говорят политики вКиеве.Люди в ближайшем окружении Петра Порошенко говорят о том,что президент Украины несет ответственность за гибель малайзийского самолета.Выступивший с таким заявлением экс-депутат Верховной рады Алексей Журавкоподчеркнул, что решил обнародовать эти факты вполне осознанно."Могу сказать с уверенностью: ближайшие людиПорошенко уже начали говорить, что Порошенко отдавал приказна расстрел непосредственно этого самолета... Это близкое окружениеПорошенко, это люди, с которыми я непосредственно когда-то в парламентеработал, и они за свои слова отвечают", – рассказал Журавко в эфиретелеканала "Звезда". Имена своих источников бывший депутат называтьне стал – по его словам, чтобы не подвергать их опасности.Напомним, международная следственная группа в конце маязаявила, что ракета, сбившая Boeing, была выпущена зенитным ракетнымкомплексом "Бук". По ее данным, была установлена и принадлежностькомплекса, приписанного, якобы, к российской военной части. ЕС и НАТО поспешиливыступить с призывом к России – по их мнению, Москва должна признать своюответственность за катастрофу над Донбассом.В Минобороны России, в свою очередь, подчеркнули, чтопредставленный фрагмент ракеты никак не мог быть частью российскоговооружения. Все такие снаряды были утилизированы еще в 2011 году.Boeing-777 Малайзийских авиалиний потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. Лайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек.