Приказ на уничтожение Boeing авиакомпании Malaysia Airlines
над Донбассом отдавал лично Петр Порошенко. Об этом открыто говорят политики в
Киеве.
Приказ на уничтожение Boeing авиакомпании Malaysia Airlines
над Донбассом отдавал лично Петр Порошенко. Об этом открыто говорят политики в
Киеве.
Люди в ближайшем окружении Петра Порошенко говорят о том,
что президент Украины несет ответственность за гибель малайзийского самолета.
Выступивший с таким заявлением экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко
подчеркнул, что решил обнародовать эти факты вполне осознанно.
"Могу сказать с уверенностью: ближайшие люди
Порошенко уже начали говорить, что Порошенко отдавал приказ
на расстрел непосредственно этого самолета... Это близкое окружение
Порошенко, это люди, с которыми я непосредственно когда-то в парламенте
работал, и они за свои слова отвечают", – рассказал Журавко в эфире
телеканала "Звезда". Имена своих источников бывший депутат называть
не стал – по его словам, чтобы не подвергать их опасности.
Напомним, международная следственная группа в конце мая
заявила, что ракета, сбившая Boeing, была выпущена зенитным ракетным
комплексом "Бук". По ее данным, была установлена и принадлежность
комплекса, приписанного, якобы, к российской военной части. ЕС и НАТО поспешили
выступить с призывом к России – по их мнению, Москва должна признать свою
ответственность за катастрофу над Донбассом.
В Минобороны России, в свою очередь, подчеркнули, что
представленный фрагмент ракеты никак не мог быть частью российского
вооружения. Все такие снаряды были утилизированы еще в 2011 году.
Boeing-777 Малайзийских авиалиний потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. Лайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек.