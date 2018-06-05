Один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации Меджлис крымско-татарского народа Мустафа Джемилев похвастался тем, что своими действиями Украина устроила в Крыму засуху. По его словам, это уничтожило сельское хозяйство на полуострове.

Один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев похвастался тем, что своими действиями Украина устроила в Крыму засуху. По его словам, это уничтожило сельское хозяйство на полуострове.Украина не оставляет попыток включить Крым в свой состав. Однако, как успели заметить многочисленные эксперты, каждый новый шаг Киева еще сильнее отворачивает крымчан от украинской власти. Это не удивительно, ведь одновременно с заявлениями о том, что на полуострове живут граждане Украины, страна всеми силами пытается осложнить им жизнь, перекрыв подачу электроэнергии и воды и занимаясь прочими пакостями.Очередной такой "победой" похвастался депутат Верховной рады и один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев. По его словам, из-за действий Киева на полуострове не осталось сельского хозяйства. "Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду", – цитирует украинского депутата."Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве", – добавил Мустафа Джемилев. При этом он подчеркнул, что если Россия восстановит подачу воды на полуостров, то украинцы "снова быстро ее перекроют".По каким причинам подобные подлые шаги в отношении жителей Крыма могут считаться поводом для гордости украинский депутат не уточнил. Напомним, ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде – она поступала в Крым от Днепра через Северо-Крымский канал. В 2014 году подача воды была полностью прекращена. Проблему водоснабжения полуострова удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу.