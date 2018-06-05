5 июня 1718 года Император Петр I учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера и издал руководящий документ, указывающий на роль полиции в жизни общества...

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют весь личный состав органов внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих, работников и ветеранов с 300-летним юбилеем образования российской полиции!История российской полиции берет свое начало с 5 июня 1718 года. В этот день Император Петр I учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера и издал руководящий документ, указывающий на роль полиции в жизни общества.Современная полиция России – это технологически развитая, мобильная и четко организованная система защиты законности и правопорядка. Сегодня эффективное противодействие вызовам и угрозам безопасности – результат ваших усилий, личного вклада каждого сотрудника органов внутренних дел.Уверен, личный состав московской полиции и впредь будет верен своему служебному долгу и Присяге, проявляя при этом мужество и отвагу.Особые слова признательности в этот праздничный день ветеранам органов внутренних дел. Ваш опыт и знания – бесценны, а традиции всегда будут бережно храниться, преумножаться и передаваться из поколения в поколение.От всей души желаю всем сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим, работникам и ветеранам благополучия и профессиональных успехов в службе на благо Отечества! Начальник генерал-лейтенант полиции О.А. Баранов