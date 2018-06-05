Младшая сестра Жанны Фриске призналась, что носит вещи покойной артистки. Таким образом Наталья верит, что родственница рядом.

Младшая сестра Жанны Фриске призналась, что носит вещи покойной артистки. Таким образом Наталья верит, что родственница рядом.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Фриске опубликовала селфи и сообщила, что носит одежду своей старшей сестры Жанны. "Когда надеваю вещи систера, у меня ощущение что она рядом со мной... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объяснила Наталья.Она рассказала подписчикам, что до сих пор хранит вещи покойной артистки. "У нас дома есть шкаф, который мы не открывает почти уже 3 года, чтобы не выветрился ее запах... когда я приезжаю к Жанне в квартиру, я постоянно перебираю все вещи, и вспоминаю, что-то мы вместе покупали, что-то она давала мне поносить", – сообщила Фриске.Отметим, что подписчики неоднозначно отнеслись к откровениям Натальи. Одни с сочувствием и пониманием восприняли слова женщины, другие – в штыки. "Позор(((( теперь будет пиариться что одежду ее носит!!! не оставить Жанну в покое!!!", " лишь бы как то зацепиться, теперь одежну ее носит!", "Жанной она не станет хоть каждую минуту будет наряжаться в ее вещи.А так ...как то", "А что зря шмоткам пропадать", "Зачем...", "Жанна .. да она как будто уехала .. не верится .. никак мозг 🧠 не хочет это воспринимать .. эти глаза 👀 ( одни на двоих ) .. не знаю 🤷‍♀️ сколько нужно времени чтобы принять это ?🤷‍♀️время не лечит .. 😢" – высказались пользователи Сети.Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Она долгое время боролась со страшным заболеванием: врачи обнаружили у нее неоперабельную опухоль головного мозга вскоре после того, как она подарила сына своему возлюбленному, телеведущему Дмитрию Шепелеву.