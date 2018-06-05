Скандальным инцидентом отметился Единый государственный
экзамен по химии в Нижнекамске. Школьнице пришлось снять бюстгалтер, чтобы
пройти рамку металлоискателя.
Скандальным инцидентом отметился Единый государственный
экзамен по химии в Нижнекамске. Школьнице пришлось снять бюстгалтер, чтобы
пройти рамку металлоискателя.
Анонимная жалоба появилась в соцсетях. Житель Нижнекамска
сообщил, что дочь его подруги, пришедшую на экзамен, заставили снять лифчик
перед охраной. Из-за металлических вставок в предмете туалета девушку не
пропускала рамка металлоискателя.
Позже информация подтвердилась. Как сообщила местная
жительница в паблике "Набережные Челны Онлайн" в соцсети ВКонтакте, ее
17-летнюю сестру действительно заставили снять бюстгальтер. "И в белой
прозрачной шифоновой блузке на голое тело проходить через металлоискатель под
пристальным взглядом на грудь двух мужчин", – написала пользователь. По ее
словам, у девушки началась истерика, и пришлось вызвать врача.
В районном управлении образования предположили, что металлоискатель
мог среагировать на косточки, вшитые в бюстгальтер. Рамка часто реагирует на
бляшки ремней, серьги, ключи и другие предметы. Чиновники заверили, что будет
проведена проверка.
В свою очередь, в пресс-службе исполкома района заявили, что
никаких официальных заявлений об инциденте к ним не поступало. А после
внутренней проверки нарушений найдено не было. Там уточнили, что через
металлорамку на экзамен можно пронести паспорт, гелевую ручку и дополнительные
разрешенные материалы.
По версии чиновников, в школе №10 металлорамка не
переставала сигнализировать о наличии металлических предметов. Так что одной из
учениц пришлось пойти в туалет, снять бюстгалтер и после этого пройти через
рамку. Сделал девушка это по собственной инициативе – никто из присутствовавших
не предлагал ей раздеваться, пишет .
Однако пользователи соцсетей отмечают, что это далеко не
первый подобный случай в Татарстане. Они вспоминают, как на одном из экзаменов
проверяющие заставили проходить через рамку парней без рубашек, а на другом
устроили "досмотр при входе, как в тюрьме".