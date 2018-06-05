Скандальным инцидентом отметился Единый государственный экзамен по химии в Нижнекамске. Школьнице пришлось снять бюстгалтер, чтобы пройти рамку металлоискателя.

Скандальным инцидентом отметился Единый государственныйэкзамен по химии в Нижнекамске. Школьнице пришлось снять бюстгалтер, чтобыпройти рамку металлоискателя.Анонимная жалоба появилась в соцсетях. Житель Нижнекамскасообщил, что дочь его подруги, пришедшую на экзамен, заставили снять лифчикперед охраной. Из-за металлических вставок в предмете туалета девушку непропускала рамка металлоискателя.Позже информация подтвердилась. Как сообщила местнаяжительница в паблике "Набережные Челны Онлайн" в соцсети ВКонтакте, ее17-летнюю сестру действительно заставили снять бюстгальтер. "И в белойпрозрачной шифоновой блузке на голое тело проходить через металлоискатель подпристальным взглядом на грудь двух мужчин", – написала пользователь. По еесловам, у девушки началась истерика, и пришлось вызвать врача.В районном управлении образования предположили, что металлоискательмог среагировать на косточки, вшитые в бюстгальтер. Рамка часто реагирует набляшки ремней, серьги, ключи и другие предметы. Чиновники заверили, что будетпроведена проверка.В свою очередь, в пресс-службе исполкома района заявили, чтоникаких официальных заявлений об инциденте к ним не поступало. А послевнутренней проверки нарушений найдено не было. Там уточнили, что черезметаллорамку на экзамен можно пронести паспорт, гелевую ручку и дополнительныеразрешенные материалы.По версии чиновников, в школе №10 металлорамка непереставала сигнализировать о наличии металлических предметов. Так что одной изучениц пришлось пойти в туалет, снять бюстгалтер и после этого пройти черезрамку. Сделал девушка это по собственной инициативе – никто из присутствовавшихне предлагал ей раздеваться, пишет .Однако пользователи соцсетей отмечают, что это далеко непервый подобный случай в Татарстане. Они вспоминают, как на одном из экзаменовпроверяющие заставили проходить через рамку парней без рубашек, а на другомустроили "досмотр при входе, как в тюрьме".