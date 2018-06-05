В рамках интервью перед рабочим визитом в Вену президент России Владимир Путин ответил на вопрос австрийского журналиста о гипотетических условиях, при которых Крым мог бы вернуться во состав Украины. Российский лидер подчеркнул, что полуостров останется в составе страны.

В рамках интервью перед рабочим визитом в Вену президент России Владимир Путин ответил на вопрос австрийского журналиста о гипотетических условиях, при которых Крым мог бы вернуться во состав Украины. Российский лидер подчеркнул, что полуостров останется в составе страны.Одним из краеугольных камней, на которых президент Украины Петр Порошенко строит свою политику, являются заявления о возвращении Крыма в состав Украины. Это стало своеобразной идеей фикс украинского лидера, и ей не мешает не только мнение самих крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией, но и невозможность подобного сценария как таковая.Тем не менее, австрийский журналист во время интервью, которое давал Владимир Путин перед своим официальным визитом в Вену, поинтересовался, при каких условиях может быть исполнена эта мечта Петра Порошенко. "Нет таких условий и быть не может", – цитирует президента России. Он напомнил, что крымчане подавляющим большинством голосов проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России, причем сделали это самостоятельно."Когда спираль антиконституционных действий на Украине начала закручиваться, когда люди в Крыму почувствовали себя в опасности, у людей возникло желание защититься. И первое, что пришло в голову, – восстановить свои права, которые были получены в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию", – напомнил российский лидер о том, как развивались события в 2014 году."Это разве запрещено Уставом Организации Объединенных Наций? Нет. Там прямо прописано право наций на самоопределение", – подчеркнул он.