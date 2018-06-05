Авторитетное информационное агентство Bloomberg рассказало о новом богатейшем человеке в России. Им оказался владелец НЛМК Владимир Лисин.

Авторитетное информационное агентство Bloomberg рассказало о новом богатейшем человеке в России. Им оказался владелец НЛМК Владимир Лисин.Таким образом, предприниматель обогнал акционера "Силовых машин" Алексея Мордашова. Благодаря подорожанию акций компании состояние Лисина возросло до 20,19 миллиарда долларов.Мордашов, в свою очередь, застолбил вторую строчку рейтинга состоятельнейших россиян. По последним данным, его состояние оценивается в 20,18 миллиарда долларов.Тройку лидеров закрывает управленец Леонид Михельсон. По расчетам экспертов, его активы составляют 19 миллиардов долларов, передает Bloomberg.Стоит отметить, что Мордашов продержался на лидирующей позиции в списке богатейших россиян более 260 дней. Ему предшествовал президент "Норникеля" Владимир Потанин, который не покидал первое место почти 400 дней.Однако рекорд по продолжительности пребывания в качестве лидера списка установил Алишер Усманов. Он уверенно возглавлял рейтинг богатейших россиян 670 дней.В мировом рейтинге самых состоятельных людей первая тройка российских миллиардеров занимает 45, 46 и 51 места соответственно. Возглавляет топ основатель Amazon Джеффри Безос, чье состояние достигает 138 миллиардов долларов.